ตามรอย ‘ลิซ่า’ ไม่หยุด! นทท.แห่กินลูกชิ้นยืนกิน-ซื้อเป็นของฝากสงกรานต์ ยอดขายพุ่งวันละ 3 หมื่น

บุรีรัมย์ - กระแส “ลูกชิ้นยืนกิน” ตามรอย ลิซ่า BLACKPINK ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ มีประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนารวมทั้งนักท่องเที่ยว แห่เดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ “ยืนกินลูกชิ้น”หน้าร้าน แน่นสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ยอดขายพุ่งวันละ 2-3 หมื่น
วันนี้ (15 เม.ย. 69) บรรยากาศบริเวณสถานีรถไฟบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมา “ตามรอยลิซ่า BLACKPINK” เพื่อสัมผัสอรรถรสการกินลูกชิ้นในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หน้าร้านลูกชิ้นยืนกินกว่า 10 ร้าน มีลูกค้ายืนต่อคิวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน นักท่องเที่ยวหลายคนบอกว่าตั้งใจเดินทางมาเพื่อลองประสบการณ์ยืนกินลูกชิ้นโดยเฉพาะ เพราะถือเป็นเอกลักษณ์การกินลูกชิ้นที่ไม่เหมือนที่อื่น มีเพียงแห่งเดียวในโลกที่มีรูปแบบ “ยืนกินหน้าร้าน” พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดหลากหลายสูตร ทั้งสูตรดั้งเดิม พริกเผา พริกสด และหม่าล่า รวมถึงมีบริการผักสดแช่เย็นให้รับประทานได้ไม่อั้น
นอกจากการยืนกินหน้าร้านเพื่อสัมผัสบรรยากาศแล้ว นักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยยังซื้อลูกชิ้นติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากอีกด้วย สร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าขายลูกชิ้นยืนกินบนสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ในช่วงวันหยุดยาววันละ 20,000-30,000 บาท/ร้าน สำหรับราคาจำหน่ายลูกชิ้นยืนกินจะขายไม้ละ 5 บาท หากซื้อเป็นชุดไปทอดเอง ชุดเล็กขายชุดละ 60 บาท ชุดใหญ่ชุดละ 100 บาท มีน้ำจิ้มและผักแถมให้ด้วย หากใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางก็สามารถสั่งทางออนไลน์ได้
นายซัน ชาวบุรีรัมย์ที่ไปรับราชการอยู่ต่างจังหวัด บอกว่า ช่วงสงกรานต์มีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมบ้าน ก็ต้องแวะมายืนกินลูกชิ้นยืนกิน เพราะเคยยืนกินแบบนี้มาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นรถเข็น มากินทีไรก็อร่อยทุกครั้ง ส่วนตัวจะชอบยืนกินที่หน้าร้านถึงจะได้สัมผัสอรรถรสการกินลูกชิ้นยืนกินอย่างแท้จริง ที่สำคัญที่ร้านเขามีผักสดแช่เย็นให้กินได้ไม่อั้นด้วย หากใครมาบุรีรัมย์แล้วไม่ได้มากินลูกชิ้นยืนกินถือว่ามาไม่ถึงบุรีรัมย์ ก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาลองสักครั้งรับรองจะติดใจ
ด้าน นางสุภาณี นคร นักท่องเที่ยวรายหนึ่ง บอกว่า เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาทำบุญไหว้พระช่วงหยุดยาวที่ จ.บุรีรัมย์ ก็ตั้งใจแวะมาซื้อลูกชิ้นยืนกินตามรอยน้องลิซ่า หลังจากได้ลองชิมแล้วความรู้สึกส่วนตัวลูกชิ้นอาจจะไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นมากนัก แต่ที่แตกต่างคือน้ำจิ้มที่นี่เขาอร่อยเข้มข้นไม่เหมือนที่อื่น และมีหลายสูตรให้เลือกรับประทาน ที่สำคัญต้องได้มาสัมผัสอรรถรสการยืนกินหน้าร้านด้วยตัวเองสักครั้ง
ขณะที่ น.ส.อรุณศรี กำเนิดกลาง แม่ค้าลูกชิ้นยืนกินร้าน “ยายภา” บอกว่า ช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ก็มีนักท่องเที่ยวมายืนกินลูกชิ้นยืนกินและซื้อไปรับประทานที่บ้านหรือที่พักต่อเนื่อง บางวันต้องขยายเวลาเปิดไปจนถึง 3-4 ทุ่ม จากวันปกติก็จะเปิดถึง 6 โมงเย็นหรือ 1 ทุ่มเท่านั้น แต่ยอมรับว่าจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่แพงขึ้น ก็ส่งผลให้ยอดซื้อเป็นของฝากลดลงบ้าง เพราะหลายคนหันมานั่งรถโดยสารสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวเพื่อประหยัดค่าน้ำมัน จึงไม่สะดวกที่จะซื้อหิ้วกลับ แต่ก็ยังขายได้วันละ 2-3 หมื่นบาท แม้จะไม่เท่าช่วงปีใหม่ หรือเทศกาลปีก่อนหน้านี้ แต่ก็ยังขายดีกว่าวันปกติ