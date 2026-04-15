(คลิป)สุดสะเทือนใจ! ลูกชายวัย 53 ชอบดื่มเหล้าเมาตบตีแม่บังเกิดเกล้า-เมียซ้ำซาก

กำแพงเพชร - ชาวบ้านและญาติสุดทนพฤติกรรม..ลูกชายวัย 53 ปีเมาทำร้ายร่างกายเมีย-แม่บังเกิดเกล้าวัยชรา แม้แจ้งความ/ทำข้อตกลงให้โอกาสปรับปรุงตัวมาแล้ว แต่ยังละเมิดก่อเหตุซ้ำซาก จนคนรอบข้างต้องอยู่อย่างหวาดระแวงกลัวเรื่องรุนแรงถึงขั้นสลด
เรื่องราวน่าสะเทือนใจนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร เมื่อญาติและเพื่อนบ้านระอากับพฤติกรรมของชายวัย 53 ปี ที่มักดื่มสุราจนมึนเมาแล้วก่อเหตุทำร้ายร่างกายภรรยาและแม่บังเกิดเกล้าที่แก่ชรารวมทั้งมีอาการหลงลืมจนใบหน้าฟกช้ำหลายต่อหลายครั้ง
นางสาวฟ้าใส (นามสมมติ) อายุ 32 ปี ลูกสาวของผู้ก่อเหตุ เปิดเผยด้วยความอัดอั้นว่า พ่อของตนมีนิสัยอารมณ์ร้อนเป็นทุนเดิม เมื่อดื่มเหล้าจะยิ่งโมโหง่ายและเข้าด่าทอทำร้ายร่างกายคนในบ้าน โดยเฉพาะย่าและแม่ของตนซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สุด พ่อมักจะอาศัยจังหวะที่คนอื่นออกไปทำงานเหลือเพียงคนแก่กับผู้หญิงอยู่บ้านในการลงมือ ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาพฤติกรรมเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนสภาพจิตใจของย่าตอนนี้มีแต่ความหวาดกลัวทุกครั้งที่เห็นหน้าลูกชายตัวเอง
ที่ผ่านมาครอบครัวเคยแจ้งความมาแล้วถึง 3 ครั้ง เจ้าหน้าที่พยายามไกล่เกลี่ยและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 4 ข้อ ซึ่งระบุชัดเจนว่าหากนายบอล (นามสมมติ) ผู้ก่อเหตุ กระทำรุนแรงซ้ำอีกจะถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และดำเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด
แต่สุดท้ายพ่อก็ยังละเมิดข้อตกลงเดิมๆ จนตนเองเกิดคำถามว่า "ต้องรอให้คนในบ้านตายก่อนใช่ไหมถึงจะจัดการได้" จึงตัดสินใจร้องสื่อเพื่อขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ต่อมาผู้สื่อข่าวพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพนครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุ ภายในห้องนอนเล็กๆ ชั้นล่างพบหญิงชราซึ่งเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุ มีสภาพใบหน้าด้านซ้ายปูดบวมเขียวช้ำอย่างเห็นได้ชัดจากการถูกทำร้าย ท่ามกลางอาการหลงลืมเมื่อเห็นคนมาเยี่ยมก็รีบโผเข้ากอดด้วยความดีใจจนลืมความเจ็บปวด ขณะที่สามีของหญิงชราก็นอนป่วยติดเตียงอยู่ใกล้ๆ โดยไม่สามารถช่วยเหลือหรือปกป้องภรรยาได้เลย
ด้านนายบอล ผู้ถูกกล่าวหา ยอมรับว่าตนเองดื่มเหล้าจริงแต่ปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่เคยทำร้ายแม่และภรรยาตามที่ถูกกล่าวหา พร้อมอ้างว่าตนเองดูแลแม่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และมองว่าสิ่งที่ชาวบ้านพูดเป็นการใส่ร้าย นอกจากนี้ยังท้าทายเจ้าหน้าที่ว่าหากอยากจับติดคุกก็ให้มาจับได้เลย แม่จะได้ไม่มีคนดูแล
อย่างไรก็ตาม นายบอลระบุว่ามีความตั้งใจจะเลิกเหล้าให้ภรรยาและแม่หลังจากผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ไปแล้ว