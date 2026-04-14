กองทัพเรือ ยัน“ข่าวปลอม” กรณีไทยเปิดทางส่งของไปเขมรชี้บิดเบือน ย้ำไม่มีนโยบายเปิดด่าน

ศูนย์ข่าวศรีราชา- กองทัพเรือยืนยัน “ข่าวปลอม” กรณีอ้างไทยเปิดทางส่งของไปเขมร ชี้บิดเบือนข้อเท็จจริง หวังปั่นกระแส ย้ำอีกครั้งไม่มีนโยบายเปิดด่านฯ และยังคงดำเนินมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด
จากกรณีที่มีเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่า "ไทยจะเปิดช่องทางขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์จากไทยไปยังกัมพูชา ผ่านพื้นที่ชายแดน จันทบุรี–ตราด" นั้น
ล่าสุด พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ได้ออกมายืนยัน ว่า ข้อมูลดังกล่าว “ไม่เป็นความจริง” และเป็น “ข่าวปลอม (Fake News)” ที่บิดเบือนข้อเท็จจริง ทั้งนี้หาก กัมพูชา ต้องการความช่วยเหลือเพราะความเดือดร้อนของประชาชนที่ตกงาน อดอยาก แร้นแค้นซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของผู้นำที่ผิดพลาด ก็ขอให้ติดต่อมาทางช่องทางการทูตที่มีอยู่
ทั้งนี้ กองทัพเรือ ไม่มีนโยบายเปิดด่านฯ หรือช่องทางใดๆ และยังคงดำเนินมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตามกฎหมายและกรอบความมั่นคงของประเทศ
โฆษกกองทัพเรือ ยอมรับว่าปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะที่เข้าข่ายเป็นการสร้างความเข้าใจผิดในสังคม และอาจเป็นความพยายามในการปั่นกระแสจากฝั่งกัมพูชามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงที่มีการปะทะจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง กองทัพเรือ อยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบแหล่งที่มา และจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ
พร้อมขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณ ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการก่อนเผยแพร่ และไม่ส่งต่อข่าวปลอมโดยเฉพาะข่าวปั่นจากฝั่งตรงข้าม