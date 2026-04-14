สงกรานต์บางแสนสุดคึกคัก ถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าลงชายหาดแน่นขนัดตั้งแต่ช่วงค่ำ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - สงกรานต์บางแสนสุดคึกคัก ถนนทุกสายมุ่งหน้าลงชายหาดแน่นขนัด ทำจราจรติดขัดตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมา ตำรวจต้องคอยเตือนให้เล่นน้ำอย่างสุภาพ
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์บนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี เมื่อเวลา 20.30 น. วันนี้ (14 เม.ย.)ว่าคึกคักต่อเนื่องเป็นวันที่สองของเทศกาลสงกรานต์2569 ที่ประชาชนจะเริ่มทยอยน้ำรถยนต์บรรทุกถังน้ำมุ่งหน้าลงชายหาดบางแสนในช่วงเย็นหลังแสงแดดเริ่มเบาบาง ส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆ จนทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ต่างพากันเดินเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน
โดยตลอดสองข้างทางบนถนนสุขุมวิท และถนนข้าวหลาม ซึ่งเป็นทางลงชายหาดบางแสน มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าพากันตั้งถังขายน้ำและปืนฉีดน้ำเล่นกันเป็นจำนวนมาก
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ของสภ.เสม็ด และ สภ.แสนสุข ได้สนธิกำลังดูแลความปลอดภัย และประชาสัมพันธ์ให้เล่นน้ำสงกรานต์อย่างสุภาพ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเน้นย้ำไม่ให้รถบรรทุกถังน้ำ เข้าไปในเขตริมชายหาดบางแสน เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการพักผ่อนของนักท่องเที่ยว