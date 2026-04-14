สวดพระอภิธรรม คืนสุดท้าย “พ่อจ๊ะ นงผณี” คนบันเทิง-แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจล้นหลาม

อ่างทอง – คนบันเทิง - แฟนคลับ ร่วมงานสวดพระอภิธรรม คืนสุดท้าย “พ่อจ๊ะ นงผณี” พร้อมส่งกำลังใจล้นหลาม ด้าน”จ๊ะ “เผยหลังเสร็จงานจะนำพ่อ ลอยอังคารที่ แม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้
ค่ำวันนี้( 14 เม.ย.) ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของการสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อประดิษฐ มหาดไทย บิดาของนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง จ๊ะ นงผณี ณ บ้านเลขที่ 83 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง มีเหล่าเพื่อนสนิท คนในและนอกวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับ เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจครอบครัวอย่างเนืองแน่น
ภายในงานมีบุคคลในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ เป๊ก สัณชัย, ป้าตือ สมบัษร, อี๊ด โปงลางสะออน, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, เอแคลร์ จือปาก และ ยิ่งยง ยอดบัวงาม พร้อมด้วยแฟนคลับจำนวนมากที่เดินทางมาให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
ด้าน จ๊ะ นงผณี ได้กล่าวขอบคุณทุกกำลังใจที่หลั่งไหลเข้ามา พร้อมเผยความรู้สึกจากหัวใจว่า แม้ช่วงนี้จะต้องทำงานอย่างหนัก มีงานทุกวันและแทบไม่ได้พัก แต่ทุกครั้งที่ขึ้นเวทีจะขอพรพ่อเสมอ โดยตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อพ่อ และจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุด
นอกจากนี้ ในงานยังมีครอบครัวของ “บิ๊ก” มาร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจครอบครัวอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ กำหนดพิธีฌาปนกิจศพจะมีขึ้นในวันที่ 15 เม.ย. 2569 เวลา 16.00 น. ณ วัดบ้านเพชร อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง และภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ทางครอบครัวมีแผนนำอัฐิของคุณพ่อไปลอยอังคารที่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้า วัดกู้ เพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณครั้งสุดท้ายอย่างสมเกียรติ
บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความอาลัยรัก ท่ามกลางแรงใจจากทุกทิศที่หลั่งไหลสู่ครอบครัว “มหาดไทย” อย่างไม่ขาดสาย