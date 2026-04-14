สงกรานต์บ่อวินเดือด! พม่ากว่า 50 รุม 6 เจ็บระนาว กู้ภัยเร่งหามส่ง รพ.ทุลักทุเล

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ศึกแรงงานต่างด้าวปะทุช่วงสงกรานต์ กลางคอนโดบ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี พม่ากว่า 50 คน ยกพวกรุมทำร้ายอีกกลุ่มเพียง 6 คน บาดเจ็บศีรษะแตกหลายราย กู้ภัยเข้าช่วยเหลือเร่งนำส่งโรงพยาบาล
เวลา 17.00 น. วันนี้( 14 เม.ย.) เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทภายในคอนโดแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บ่อวิน โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย จึงรีบตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบว่ามีพลเมืองดีนำผู้บาดเจ็บจำนวน 6 ราย มาส่งไว้บริเวณที่พักสายตรวจภายในนิคมเหมราชบ่อวิน โดยทั้งหมดมีบาดแผลแตกที่ศีรษะ และมีร่องรอยฟกช้ำถลอกตามร่างกาย เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเร่งให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนลำเลียงส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อให้แพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วน
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า กลุ่มผู้บาดเจ็บเป็นแรงงานชาวเมียนมา ซึ่งถูกกลุ่มแรงงานชาติเดียวกันจำนวนกว่า 50 คน ยกพวกรุมทำร้ายอย่างรุนแรง โดยผู้บาดเจ็บมีเพียง 6 คนเท่านั้น ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ด้านนายปัฐติภาร บุญยี่ อายุ 46 ปี อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา เปิดเผยว่า หลังรับแจ้งเหตุ มีพลเมืองดีช่วยนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาส่งยังจุดพักสายตรวจ เจ้าหน้าที่จึงเข้าช่วยเหลือทันที แต่การสื่อสารเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากผู้บาดเจ็บทั้งหมดเป็นชาวเมียนมา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ก่อเหตุ พร้อมเร่งสอบสวนหาสาเหตุของการทะเลาะวิวาทในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป