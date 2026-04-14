ศรัทธาไม่หวั่นไอร้อน! พุทธศาสนิกชนแห่ร่วมพิธี “อุ้มพระดำน้ำ” วัดเขาลังพัฒนา แน่นขนัด แม้อุณหภูมิทะลุ 42 องศา

ลพบุรี – ศรัทธาแรงกล้าไม่เกรงอากาศร้อนระอุ ชาวพุทธจำนวนมากหลั่งไหลร่วมพิธี “อุ้มพระดำน้ำ” และเทปูนหล่อพระ ณ วัดเขาลังพัฒนา อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ท่ามกลางอุณหภูมิสูงกว่า 42 องศาเซลเซียส บรรยากาศเต็มไปด้วยความเลื่อมใสและความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมโบราณ
วันนี้ ( 14 เม.ย.) ได้มีการจัดพิธีเทปูนหล่อพระอุปคุต หรือพระประธานในโบสถ์ เพื่อนำไปถวายยังวัดต่าง ๆ โดยทางวัดได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี มีเจ้าภาพและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ที่วัดเขาลังพัฒนา ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ภายในพิธีได้รับเมตตาจาก พระครูสุนทรปรีชากิจ เจ้าอาวาสวัดเขาลังพัฒนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีอธิษฐานจิตตามแบบแผนทางพระพุทธศาสนาอย่างเข้มขลัง
นอกจากนี้ ยังมีขบวนแห่พระธาตุจากเจดีย์บนยอดเขา อัญเชิญลงมาให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจะมีการแห่พระพุทธรูปเข้าสู่พิธี “อุ้มพระดำน้ำ” ซึ่งเป็นไฮไลต์สำคัญของงาน ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัด แต่ประชาชนยังคงเข้าร่วมขบวนแห่อย่างเนืองแน่น แสดงถึงพลังศรัทธาอย่างแท้จริง
หลังเสร็จสิ้นพิธีอุ้มพระดำน้ำ ได้มีการประกอบพิธี “สองน้ำ” ตามประเพณีไทยโบราณ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงาน
ด้านพระครูสุนทรปรีชากิจ หรือพระอาจารย์แดง เจ้าอาวาสวัดเขาลังพัฒนา กล่าวว่า ประเพณีอุ้มพระดำน้ำถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีการสืบทอดในหลายจังหวัด สำหรับวัดเขาลังพัฒนาได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ และมีแผนจะสืบสานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนในอำเภอโคกสำโรงและพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีส่วนร่วมในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป.