เสนอขอนแก่นขยายพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยไร้เหล้าเบียร์เพิ่ม ถนนข้าวเหนียวปลอดก็จริงแต่ถนนที่เชื่อมติดกันกินดื่มเต็มที่ รู้สึกปลอดภัยไม่ 100%

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - นักท่องเที่ยวเป็นปลื้มมาเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์บนถนนข้าวเหนียวแล้วปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ทุกเพศทุกวัยมาร่วมสนุกกันได้อย่างมิตรและสบายใจ อย่างไรก็ตามอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ไปยังถนนที่เชื่อมติดกันโดยรอบจะดีมาก ไม่ได้ห้ามซื้อขายกินดื่มเฉพาะถนนข้าวเหนียว นักท่องเที่ยวจะรู้สึกปลอดภัย เล่นน้ำอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น
เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (14 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียววันที่สองต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมายังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยกันมาเล่นน้ำสงกรานต์และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลนครขอนแก่น, อบจ.ขอนแก่น, สสส., แอร์เอเชีย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้กำหนดจัดกิจกรรมตลอดแนวถนนข้าวเหนียวกันอย่างคึกคักแล้ว
ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้นำรถดับเพลิงมาเติมน้ำในจุดจ่ายน้ำตลอดทั้งเส้นทางถนนข้าวเหนียวเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว ขณะที่เวทีกลาง สสส.โดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ได้จัดกิจกรรมด้วยการนำนักท่องเที่ยวร่วมสนุกกับกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย รวมทั้งการเล่นแฟลชม็อบโนแอล
นายศุภฤกษณ์ ต่อพันธุ์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน กล่าวว่า การเต้นแฟลชม็อบโนแอลได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาร่วมสนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ที่เวที สสส.ในงานถนนข้าวเหนียวกันอย่างคึกคักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา และวันนี้ยังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเช่นเดิม รวมทั้งเวทีสภาเด็กและเยาวชนที่ร่วมรณรงค์ในเรื่องของการเที่ยวสงกรานต์ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์
ส่วนวันสุดท้ายของกิจกรรมถนนข้าวเหนียววันพรุ่งนี้จะมีวงกลองยาวสาวโนแอลมาร่วมสร้างสีสันความสนุกสนานครึกครื้น และพานักท่องเที่ยวร่วมม่วนซื่นส่งท้ายสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียวอีกด้วย
“ถนนข้าวเหนียวของเรานั้นเป็นกิจกรรมที่ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์มากว่า 20 ปี ปีนี้เข้าสู่ทศวรรษที่ 3 โดยคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ยังคงเป็นไฮไลต์สำคัญทุกวัน แต่ยังมีกิจกรรมชูวัฒนธรรมอีสาน ชูเสน่ห์ของคนขอนแก่นผสมผสานกับความสนุกแบบประยุกต์มากขึ้น”
ถนนข้าวเหนียวถือเป็นพื้นที่สีเขียวที่ทุกเพศ ทุกวัยสามารถมาสนุกอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันได้ จะเห็นว่าทุกปีพ่อแม่ผู้ปกครองจะพาบุตรหลาน บางครอบครัวนำผู้สูงอายุมาเที่ยวได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล ถนนข้าวเหนียวเป็นทางเลือกที่คนจะมาเล่นน้ำสงกรานต์ที่สนุกปลอดภัย คนที่ชอบดื่มก็ไปในพื้นที่ที่ดื่มได้ บนถนนเส้นอื่นที่อยู่โดยรอบ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเช่นกัน เพื่อความสุข สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ต่อไป”
นายวิศรุต ลาสอน อายุ 18 ปี นักท่องเที่ยวกล่าวว่า มาเที่ยวที่ถนนข้าวเหนียวปีนี้เป็นปีที่สาม ซึ่งชื่นชอบที่สนุก ปลอดภัย และที่สำคัญคือไร้แอลกอฮอล์ จะเห็นว่าทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม ต่างพากันมาเล่นน้ำ มาประแป้ง มาร่วมกิจกรรมและเวทีต่างๆ ยิ่งช่วงเย็นถึงดึกคนยิ่งเยอะและยิ่งสนุก มีการละเล่นหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหากได้มาเล่นแล้วรับรองว่าสนุกสุดมันปลอดภัยอย่างแน่นอน
ด้าน น.ส.จิณัฏฐกานต์ ศรีผ่านอ้วน อายุ 16 ปี นักท่องเที่ยวอีกรายบอกว่า เป็นปีแรกที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียวเพราะเพื่อนพามา ซึ่งก็สนุกและชื่นชอบกับการจัดงานอย่างมาก แต่พื้นที่รอบข้างยังเห็นมีการซื้อขายดื่มกินเครื่องดื่มนานาชนิด พื้นที่ถนนข้าวเหนียวจึงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ดังนั้นหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเพิ่มพื้นที่รอบข้างให้เป็นถนนสีขาวและพื้นที่สีเขียวให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ก็จะดีมาก