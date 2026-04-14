(คลิป)ไม่สนเขมรประท้วง! คนไทยหลั่งไหลเที่ยวชม"ตาควาย-เนิน350" วันที่สองเนืองแน่น สุดภูมิใจทหารไทยป้องแผ่นดินไว้ได้

สุรินทร์- ไม่สนเขมรประท้วง! ชาวไทยจากทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าเที่ยวชมปราสาทตาควาย-เนิน 350 วันที่สอง เนืองแน่นไม่แพ้วันแรกกว่าสองพันคน รถติดยาวเหยียดหลายกิโลฯ และต้องจอดรถข้างทางเพื่อเดินเท้าไปรอต่อคิว เผยต่างร่วมถ่ายภาพกับทหารและโบราณสถาน รวมทั้งหน้าผาเนิน 350 ที่มองเห็นทิวทัศน์กัมพูชาด้านล่างอย่างชัดเจน สุดภาคภูมิใจทหารไทยสละเลือดเนื้อชีวิตปกป้องแผ่นดินไทยเอาไว้ได้
วันนี้ ( 14 เม.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังมีการเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะและเที่ยวชมปราสาทตาควาย-เนิน 350 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ชายแดนไทย-กัมพูชา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13-16 เมษายน ล่าสุด มีการปรับเปลี่ยนเวลาการเข้าเที่ยวชมปราสาทตาควาย และเนิน 350 ใหม่ จากที่เปิดเข้าชมเวลา 09.00น. ในวันแรก (13 เม.ย.69 ) พบอุปสรรคปัญหาหลายอย่าง เนื่องจากมีประชาชนแห่เข้าชมเป็นจำนวนมากถึง 2 พันคนในวันแรก โดยตั้งแต่วันที่ 14-16 เมษายน ปรับเป็นเวลา 07.00 - 13.00 น. รวมถึงการจัดระเบียบการจราจรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนรถที่เข้าไปในพื้นที่ปราสาทตาควายด้วย
โดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ พบว่า ประชาชนชาวไทย จากทั่วสารทิศยังคงหลั่งไหลเดินทางเข้าไปชมปราสาทตาควายและเนิน 350 กันอย่างเนืองแน่น ทำให้รถติดยาวเหยียดหลายกิโลเมตร และต้องจอดรถข้างทางเพื่อเดินเท้าไปรอต่อคิวเข้าชมปราสาทตาควายและเนิน 350 ชุดละ 100 คนเช่นเดิม ตลอดทั้งวันพบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่น้อยกว่าเมื่อวานนี้ ที่มีมากถึงกว่า 2 พันคน
ทั้งนี้ประชาชนที่เข้าไปเที่ยวชม ต่างพากันถ่ายรูปกับปราสาทตาควาย และเจ้าหน้าที่ทหาร ที่บริเวณหน้าผาเนิน 350 กันอย่างอบอุ่นชื่นมื่นแม้อากาศร้อนจัด หลายคนเพิ่งมาเป็นครั้งแรกและต่างสุดภาคภูมิใจที่ทหารไทยยอมสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยและอธิปไตยไว้ได้ดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและจิตอาสา มาช่วยกันดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
พร้อมฝากถึงประชาชนที่จะเข้ามาเที่ยวชม ซึ่งยังเหลือระยะเวลาอีก 2 วัน ให้เตรียม หมวก ร่ม น้ำดื่ม ผ้าเย็น มาด้วย และต้องปฏิบัติตามกฎการเข้าชมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้สูงอายุต้องมีลูกหลานค่อยดูแลอย่างใกล้ชิด หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้ง จนท.ที่ดูแลอำนวยความสะดวกทันที เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดเกรงจะเป็นอันตรายได้
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มว่า ขณะเดียวกันทางด้าน ประเทศกัมพูชา โดย กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ ได้ออกคำแถลงประท้วงและคัดค้านอย่างหนักแน่น ต่อกรณีที่ไทยได้เข้าทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ ที่อ้างว่าเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของกัมพูชาหลายแห่ง ทั้งปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาควาย ปราสาทคนา และสถานที่อื่นๆ รวมทั้งการจัดการเยี่ยมชมและกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งกัมพูชาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติกิจกรรมทั้งหมด ถอนกำลังพลและอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ทันที