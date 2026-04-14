ผู้ว่าฯ ชลบุรี ลงพื้นที่ท่าเรือเกาะลอย ตรวจเข้มความปลอดภัยผู้โดยสารข้ามฟากเกาะสีชัง ช่วงสงกรานต์

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ผู้ว่าฯ ชลบุรี นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนท่าเรือเกาะลอย อ.ศรีราชา กำชับเข้มผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพทุกคน สร้างความมั่นใจการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์
เวลา 13.00 น. วันนี้( 14 เม.ย. ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณ ท่าเรือเกาะลอย ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอศรีราชา และ พ.ต.อ.ปัญจนนท์ วิจิตรโท ผกก.สภ.ศรีราชา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
ทั้งนี้ คณะได้มอบเครื่องดื่มและอาหารกึ่งสำเร็จรูปให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยสารเรือข้ามฟากไปยัง เกาะสีชัง ในช่วงวันหยุดเทศกาล
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้เน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำ โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเจ้าท่าจังหวัดชลบุรี ให้เข้มงวดผู้โดยสารทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ยังได้แจกน้ำดื่มให้กับประชาชนที่โดยสารอยู่บนเรือ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางในช่วงเทศกาล สงกรานต์