ปชช.-ผู้ใช้แรงงานบุรีรัมย์ แห่นั่งรถไฟกลับกรุงล่วงหน้าแน่นทุกขบวน คนจองตั๋วไม่ทันยอมซื้อตั๋วยืน

บุรีรัมย์ -ปชช.และผู้ใช้แรงงาน แห่ใช้บริการรถไฟเดินทางกลับกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล ก่อนสิ้นสุดวันหยุดยาวคึกคัก ขบวนรถไฟปลายทางกรุงเทพฯ ถูกจองเต็มทุกขบวน ส่วนผู้ที่จองตั๋วล่วงหน้าไม่ทันยอมซื้อตั๋วยืน กลัวกลับวันสุดท้ายรถแน่น ขณะการรถไฟเสริมโบกี้และขบวนเสริมรองรับผู้เดินทางไม่ให้ตกค้าง หลายคนนึ่งข้าวเหนียวทอดหมูไปกินบนรถประหยัดเงินในกระเป๋า
วันนี้ (14 เม.ย.69) บรรยากาศที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ได้มีประชาชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ทั้งที่จองตั๋วไว้ล่วงหน้า และผู้ที่ไม่ได้จองตั๋วล่วงหน้า ได้ไปรอซื้อตั๋วขบวนรถเสริม เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล ก่อนสิ้นสุดวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเตรียมตัวกลับไปทำงาน ทำให้รถไฟปลายทางกรุงเทพฯ เต็มทุกขบวน อย่างไรก็ตามหลายคนที่จองตั๋วล่วงหน้าไม่ทัน ก็ยอมซื้อตั๋วยืนเพราะเกรงว่าหากกลับวันหยุดสุดท้ายรถจะแออัดมากกว่านี้ ขณะที่ผู้โดยสารบางครอบครัวก็นึ่งข้าวเหนียวทอดหมูห่อไปกินบนรถเองด้วย เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพราะหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ราคาข้าวของทุกชนิดก็ปรับราคาขึ้นตามไปด้วย
ขณะที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เสริมโบกี้ และขบวนรถไฟจากที่วิ่งให้บริการปกติในแต่ละวัน เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่หันมาใช้บริการรถไฟในการเดินทางเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์กว่า 30 เปอร์เซ็นต์ โดยจะมีการเสริมโบกี้และขบวนรถไฟให้บริการผู้โดยสารให้เพียงพอต่อการเดินทางและไม่ให้มีการตกค้าง
ผู้โดยสารรายหนึ่ง บอกว่า ที่ตัดสินใจเดินทางกลับกรุงเทพฯ วันนี้เพราะเป็นห่วงสุนัขที่เลี้ยงไว้ ทั้งเกรงว่าหากกลับวันพรุ่งนี้ ซึ่งเป็นวันหยุดวันสุดท้ายรถจะยิ่งแออัดมากกว่านี้ แต่เนื่องจากจองตั๋วล่วงหน้าไม่ทัน จึงยอมซื้อตั๋วยืนเพราะจะได้เดินทางกลับวันนี้ และที่เลือกเดินทางด้วยรถไฟเพราะสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย
ด้าน น.ส.ขนิษตา สุรินทร์บูรณ์ ผู้โดยสารอีกคน บอกว่า เมื่อก่อนช่วงเทศกาลจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเพราะสะดวกสบาย แต่ปีนี้น้ำมันปรับราคาสูงขึ้นมาก จึงหันมาใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟแทน เพราะหากเติมน้ำมันก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว จากเมื่อก่อนที่น้ำมันยังไม่แพงก็จะเติมทั้งไปและกลับไม่เกิน 3,000 บาท แต่ทุกวันนี้ที่ราคาน้ำมันแพงขึ้นก็คงต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 6,000 บาท จึงเลือกที่จะใช้บริการรถไฟในการเดินทางแทน ทั้งนี้ยังได้นึ่งข้าวเหนียว และทอดหมู ใส่กล่องมากินระหว่างเดินทางด้วย เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะตอนนี้ข้าวของราคาแพงขึ้นทุกอย่าง หากเป็นไปได้ก็อยากให้รัฐบาลเร่งหามาตรการปรับลดราคาน้ำมัน และข้าวของที่แพงขึ้นด้วย