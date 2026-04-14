คึกคัก! สงกรานต์อยุธยา “สาดน้ำกับช้างแสนรู้” สร้างสีสัน นักท่องเที่ยวแห่ร่วมเล่นน้ำแน่น คาดทั้งวันคนหลั่งไหลไม่ขาดสาย

พระนครศรีอยุธยา - บรรยากาศสงกรานต์กรุงเก่าวันที่ 2 ร้อนแรงไม่แพ้อากาศ กิจกรรม “เล่นน้ำสงกรานต์กับช้างแสนรู้” สุดฮิต ดึงดูดนักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติร่วมสาดน้ำอย่างคึกคัก คาดตลอดทั้งวันยังมีประชาชนหลั่งไหลเข้าร่วมต่อเนื่อง
บ่ายวันนี้( 14 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 2 บริเวณด้านหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ถนนศรีสรรเพชญ์ เริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงสาย โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากออกมาร่วมสาดน้ำคลายร้อนอย่างสนุกสนาน
ไฮไลต์สำคัญของงานอยู่ที่กิจกรรม “เล่นน้ำสงกรานต์กับช้างแสนรู้” จากวังช้างอยุธยา แลเพนียด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ร่วมงานอย่างมาก
ภายในงานมีช้างกว่า 10 เชือก เข้าร่วมกิจกรรม โดยถูกเพ้นท์ลวดลาย “ดอกโสน” ดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างสวยงาม พร้อมข้อความ “สงกรานต์กรุงเก่า 2569” เพิ่มสีสันให้กับบรรยากาศงานเทศกาล
ควาญช้างได้นำช้างออกมาแสดงความสามารถ ทั้งการเต้นโยกย้ายตามจังหวะเพลง และร่วมเล่นน้ำกับนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด โดยช้างใช้งวงดูดน้ำจากถัง ก่อนพ่นฉีดใส่ผู้ร่วมงาน สร้างเสียงหัวเราะและความประทับใจเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ เมื่อมีการเปิดเพลงจากดีเจ ช้างยังแสดงลีลาประกอบจังหวะ ทั้งขยับงวง ขา และใบหู อย่างน่ารัก เรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่พากันบันทึกภาพและร่วมสนุกอย่างเต็มที่
ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนอบอ้าว ผู้คนต่างพกปืนฉีดน้ำและขันน้ำออกมาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างคึกคัก โดยทาง ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ได้จัดเตรียมม่านน้ำและถังน้ำไว้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ คาดว่าตลอดทั้งวันจะยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นไปอย่างคึกคัก และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี.