น้ำตาหลั่งวันครอบครัว พ่อ-พี่สาวรดน้ำอัฐิ “จ่าอันดา วีระบุรุษภูมะเขือ” ปีแรกสงกรานต์ไร้เงาลูกชาย

ศรีสะเกษ- วันครอบครัวสุดสะเทือนใจพ่อและพี่สาวของ “จ่าสิบเอก อนันดา อุดร” วีรบุรุษแห่งภูมะเขือ ร่วมกันจุดธูป รดน้ำอัฐิหน้าเจดีย์บรรจุอัฐิหน้าบ้าน ท่ามกลางความโศกเศร้า พร้อมฝากคำพูดถึงดวงวิญญาณให้น้องไปสู่สุขคติ ไม่ต้องเป็นห่วงครอบครัว
วันนี้ ( 14 เม.ย. 69) ซึ่งเป็นวันครอบครัว ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านไลย์พัฒนา ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นบ้านของ จ่าสิบเอก อนันดา อุดร ทหารกล้าที่สละชีพจากเหตุการณ์การปะทะด้านชายแดนไทย–กัมพูชา ในสมรภูมิภูมะเขือ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมา โดยจ่าสิบเอก อนันดา ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิด BM-21 ของทหารกัมพูชา ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในสมรภูมิภูมะเขือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ก่อนถูกนำตัวรักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์ แต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยบรรยากาศที่บ้านของ จ่าสิบเอก อนันดา วันนี้ พ่อและพี่สาว ได้จัดสำรับอาหารไปไหว้จ่าสิบเอก อนันดา ที่หน้าเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุ บริเวณหน้าบ้าน ก่อนจะมีการจุดธูปบอกกล่าวดวงวิญญาณ และรดน้ำ เนื่องในวันครอบครัว ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวจ่าสิบเอก อนันดา
น.ส.ศุภภัสษร อุดร อายุ 46 ปี เปิดเผยว่า เนื่องจากวันนี้เป็นวันครอบครัว (14 เม.ย. 69) ในทุกๆ ปี จ่าอนันดา จะกลับมาบ้านเพื่อรดน้ำดำหัวขอพรจากพ่อ และร่วมกิจกรรมกับครอบครัว ปีนี้เป็นปีแรกที่ไม่มีจ่าอนันดามาร่วมกิจกรรมในครอบครัว ในความรู้สึกตนคิดว่าน้องคงอยากมาขอพรจากพ่อ เห็นได้จากวันนี้ที่ตนและพ่อจุดธูปบอกกล่าว นำอาหารเครื่องดื่มที่จ่าอนันดาชอบมาให้ และรดน้ำที่เจดีย์บรรจุอัฐิธาตุ พ่อมีความรู้สึกและสัมผัสได้ว่าจ่าอนันดามาหา ในขณะที่พ่อบอกกล่าวดวงวิญญาณนั้น พ่อน้ำตาไหลและร้องไห้ออกมา
น.ส.ศุภภัสษร กล่าวต่อไปว่า ในฐานะพี่สาว ตนอยากบอกน้องให้น้องไปให้สบาย ไม่ต้องห่วง และอย่าทำให้พ่อต้องมีน้ำตา ในทุกครั้งที่ดวงวิญญาณของจ่าอนันดามาหา จะมาในรูปแบบของความรู้สึกและการสัมผัสได้
นอกจากนี้ ในวันพรุ่งนี้ (15 เม.ย. 69) ทางครอบครัวและชาวอำเภอขุขันธ์ จะมีการแห่รูปปั้น จ่าอนันดา วีรบุรุษแห่งภูมะเขือ ซึ่งจะมีการเคลื่อนรูปปั้นมาตามเส้นทางที่เคยเคลื่อนร่างของจ่าสิบเอก อนันดา มายังวัดไลย์ชัยมงคล ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยตนอยากขอเชิญชวนแฟนคลับหรือผู้ที่รักและเคารพจ่าอนันดา มาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ซึ่งจะมีการเคลื่อนขบวนแห่ในวันที่ 15 เม.ย. 69 เวลาประมาณ 15.00 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า รูปปั้นที่นำไปแห่ เป็นรูปปั้นปูนปลาสเตอร์ จำนวน 2 ชิ้น โดยชิ้นแรกเป็นรูปจ่าอนันดา ยืนถือปืน มี “เจ้ามะลิ” สุนัขคู่ใจยืนอยู่ข้างกาย ส่วนอีกชิ้น เป็นรูปจ่าอนันดา นั่งกอดเจ้ามะลิ สุนัขคู่ใจ โดยรูปปั้นทั้ง 2 ชิ้น จะนำไปตั้งไว้ที่วัดไลย์ชัยมงคล ประกบคู่พระประธานของวัดไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเสียสละของวีรบุรุษผู้ปกป้องผืนแผ่นดินไทย