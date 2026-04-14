ตราด- นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางออกจาก เกาะช้าง เกาะกูดและเกาะหมาก จ.ตราด หลังใกล้สิ้นสุดวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 69 ทำรถยนต์ต่อคิวลงเรือเฟอร์รี่ยาวกว่า 1.5 กม.ผู้ประกอบการต้องเร่งตีเรือเปล่าจากฝั่งช่วยระบาย
วันนี้ (14 เม.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเดินทางออกจากเกาะช้างเพื่อกลับภูมิลำเนาของนักท่องเที่ยวหลังใกล้สิ้นสุดวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่าคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยพบว่าที่บริเวณท่าเทียบเรือเฟอร์รี่อ่าวสัปรด บ้านคลองสน ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด มีประชาชนทยอยนำรถยนต์รอลงเรืออย่างต่อเนื่อง
ซึ่ง สำนักงานเจ้าท่าตราด ได้รายงานจำนวนรถยนต์ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพื้นที่เกาะช้างตั้งแต่วันที่ 10 -13 เม.ย. 2569 ที่ผ่านมาว่า
มีจำนวนมากถึง 6,064 คัน และมีนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เกาะช้างมากถึง 53,376 คน
ส่วนที่ เกาะกูด และเกาะหมาก อ.เกาะกูด มีนักท่องเที่ยวจำนวน 32,189 คน จึงทำให้การเดินทางกลับวันนี้ มีจำนวนรถยนต์รอลงเรือเฟอร์รี่ที่ท่าเรืออ่าวสัปรด แล้วกว่า 500 คัน และต้องต่อแถวยาวไปจนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง รวมระยะทางกว่า 1.50 กิโลเมตร
พ.ต.อ.กฤษดา มินทร์เสน ผกก.สภ.เกาะช้าง เผยว่าในวันนี้จะมีรถยนต์ของนักท่องเที่ยวเดินทางกลับมากที่สุด เพราะในวันที่ 16 เม.ย.จะต้องกลับเข้าทำงาน ส่วนเมื่อวานนี้มีรถยนต์เดินทางกลับแล้วกว่า 1,100 คัน
"เมื่อเวลา 11.00 น.ที่ผ่านมา รถยนต์ที่ต่อคิวลงเรือเฟอร์รี่คันท้ายสุดอยู่ที่บริเวณที่ทำการอุทยานฯเกาะช้าง จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเกาะช้าง เข้าอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อย เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีการฝ่าฝืนและแซงคิวกันจนเกิดความขัดแย้งขึ้น และขอแจ้งให้นักท่องเที่ยวทุกคนใจเย็นๆ"
ผกก.สภ.เกาะช้าง ยังเผยอีกว่าหลังเกิดเหตุได้ประสานไปยังผู้ประกอบการให้นำเรือเฟอร์รี่จากฝั่งแหลมงอบ กลับมารับนักท่องเที่ยวทันทีที่ถึงฝั่ง รวมทั้งให้ตีเรือเฟอร์รี่เปล่ามารับเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว โดยช่วงเวลา 1 ชั่วโมงจะสามารถระบายรถได้ 150-180 คัน และคาดว่าหากไม่มีรถยนต์มาเพิ่มอีก ภายใน 2 ชั่วโมงก็จะสามารถระบายรถยนต์ได้ทั้งหมด
ขณะที่ นายภานุพงษ์ เมตตา ผู้จัดการท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้นำเรือเฟอร์รี่ทั้ง 4 ลำออกมาบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งในวันนี้คาดว่าจะมีการเดินทางกลับมากที่สุด ซึ่งนอกเหนือจากการตีเรือเฟอร์รี่เปล่ามารับแล้ว จะเร่งความเร็วเพื่อระบายรถยนต์ออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
ส่วนที่ท่าเรือแหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด พบว่านักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางกลับจากเกาะหมากและเกาะกูด แล้วเช่นกัน โดยบริษัท บุญศิริเรือเร็ว จำกัด และบริษัท เสือดำโกร จำกัด รวมทั้ง บริษัท เกาะกูดเอกเพรส จำกัด ได้เร่งระบายนักท่องเที่ยวกว่า 2,500 คนออกจากพื้นที่
ด้าย นายอรรถพล กลิ่นทับ ผู้จัดการบริษัท บุญศิริเรือเร็ว จำกัด บอกว่า ในวันนี้บริษัทฯ ได้นำนักท่องเที่ยวเกือบ 1พันคนเดินทางออกจาก อ.เกาะกูด ด้วยเรือโดยสารรวม 5 เที่ยว ซึ่งในช่วงนี้แค่เฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เกาะกูด ก็มีนักท่องเที่ยวประมาณ 500 -600 คนแล้ว