เปลี่ยนเวลาใหม่ เข้าชมปราสาทตาควาย-เนิน 350 หลังวันแรกทะลักกว่า 2 พันคน ย้ำปฏิบัติตามกฎเคร่งครัด

สุรินทร์- เปลี่ยนเวลาชมปราสาทตาควาย-เนิน 350 ใหม่ เป็น 07.00-13.00 น. หลังวันแรกคนไทยแห่เข้าเที่ยวชมกว่า 2พันคน ฝากประชาชนเตรียม หมวก ร่ม น้ำดื่ม ผ้าเย็น และให้ดูแลคนแก่เป็นพิเศษ หลังอากาศร้อนจัด และต้องปฏิบัติตามกฎการเข้าชมอย่างเคร่งครัด
วันนี้ ( 14 เม.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังมีการเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะและเข้าชมปราสาทตาควาย-เนิน 350 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ในช่วงสงกรานต์ 13-16 เมษายน ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาการเข้าเที่ยวชมปราสาทตาควาย และเนิน 350 ใหม่ จากที่เปิดเข้าชมเวลา 09.00น. ในวันแรก(13 เม.ย.69 ) พบอุปสรรคปัญหาหลายอย่าง เนื่องจากมีประชาชนแห่เข้าชมเป็นจำนวนมากถึง 2 พันคนในวันแรก โดยตั้งแต่วันที่ 14-16 เมษายน จะปรับเป็นเวลา 07.00 - 13.00 น. รวมถึงการจัดระเบียบการจราจรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนรถที่เข้าไปในพื้นที่ปราสาทตาควายด้วย
พร้อมกันนี้ ขอให้ประชาชนที่จะเข้ามาเที่ยวชม ให้เตรียมความพร้อม เนื่องจากอากาศในช่วงนี้ค่อนข้างร้อน เช่น เตรียม หมวก ร่ม น้ำดื่ม ผ้าเย็น และต้องปฏิบัติตามกฎการเข้าชมอย่างเคร่งครัด ผู้สูงอายุต้องมีลูกหลานค่อยดูแลอย่างใกล้ชิด หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้ง เจ้าหน้าที่ที่ดูแลอำนวยความสะดวกทันที เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดเกรงจะเป็นอันตรายได้