ด่ายับ! ห้างดังเชียงใหม่ทำงามไส้ปิดแยกใหญ่จัดงานสงกรานต์ปล่อยขยะเกลื่อนถนนยาวเป็นกิโล แต่พื้นที่ส่วนตัวเก็บเอี่ยม

เชียงใหม่-ชาวบ้านด่ายับห้างดังเชียงใหม่ ปิดแยกใหญ่กลางเมืองจัดงานคอนเสิร์ตเล่นน้ำสงกรานต์ดึงคนหลายหมื่นร่วม แต่หลังเสร็จงานทิ้งขยะเกลื่อนทั่วบริเวณและถนนเป็นทางยาว 1 กิโลเมตร แต่หน้าห้างสะอาดเอี่ยมอ่อง จัดเก็บเรียบร้อย จี้ทวงถามจิตสำนึกและความรับผิดชอบจากผู้จัดงานในช่วงที่เหลืออีก2วัน
วันนี้(14เม.ย.69)รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า แม้สงกรานต์จะยังไม่แล้วเสร็จ ยังเหลืออีก 2วัน ในส่วนของการจัดงานที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการจัดงานในหลายจุดคึกคักมาตั้งแต่วันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา โดยเฉพาะบรรยากาศการเล่นน้ำและการจัดเวทีคอนเสิร์ตที่ถือว่าเป็นจุดที่ได้รับความนิยมสูงสุดของจังหวัดเชียงใหม่ในตอนนี้ คือบริเวณสี่แยกรินคำ หน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า และ Think PARK ซึ่งมีการจัดเวทีคอนเสิร์ตและเล่นน้ำมาตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน โดยเฉพาะในช่วงกลางคืน บรรดานักท่องเที่ยวชาวเชียงใหม่และกลุ่มวัยรุ่นได้ไปรวมตัวกันที่บริเวณหน้าห้างเมญ่า จนล้นลงมาบนผิวจราจรหลาย 10,000 คน บางคืนอาจจะพุ่งขึ้นไปถึง 100,000 คน และมีการเล่นน้ำ เปิดเพลง จัดคอนเสิร์ตกันตลอดทั้งคืน จนเวลาล่วงเลยไปถึงกลางดึกจึงเลิก
อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ตามมาจนขณะนี้ ชาวเชียงใหม่เรียกร้องให้ผู้จัดงานช่วยดูแลปัญหาขยะ โดยพบว่าหลังจากงานเสร็จในทุกคืน ในฝั่งของห้างสรรพสินค้าก็จะมีเจ้าหน้าที่ของห้างมาเก็บกวาดล้างถนนจนสะอาดเอี่ยม ไม่มีขยะเลยสักชิ้น แต่ฝั่งตรงข้ามซึ่งช่วงกลางคืนผู้คนก็จะล้นไปทั้งสองฝั่งถนน แม้จะเป็นถนนถึงหกเลนด้วยกัน หลังจากงานพบว่ามีขยะเกลื่อนเต็มถนน โดยเฉพาะตรงเกาะกลางถนน คนที่ไปเที่ยวงานมักง่าย กินอาหารเสร็จทิ้งขยะไว้เกลื่อน ทั้งถุงพลาสติกใส่อาหาร จาน ชาม ไม้เสียบลูกชิ้น ตะเกียบ ช้อนส้อม แก้วน้ำ กระป๋อง ขวดแก้ว ถูกวางทิ้งไว้ตรงเกาะกลางถนน บางส่วนก็ทิ้งไว้เกลื่อนถนน รวมถึงฟุตบาทฝั่งตรงข้าม ซึ่งมีการตั้งแผงจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มริมถนนหลวงเพื่อบริการให้กับผู้ที่มาเที่ยวงาน
แต่ปรากฏว่าไม่มีถังขยะหรือการจัดเก็บหลังจากเสร็จงาน ต่างจากฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานของห้าง ถูกเก็บกวาดเรียบร้อย ชาวเชียงใหม่ตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบของผู้จัดงาน แม้ว่าจะไม่ใช่พื้นที่ของตนเอง แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผลกระทบมาจากคนที่มาร่วมงาน จึงอยากให้มีความรับผิดชอบต่อเมืองเชียงใหม่ ช่วยจัดเก็บขยะที่มาจากผู้คนที่มาร่วมงานในพื้นที่ดังกล่าว ให้กลับมาสะอาดเหมือนหน้าห้างในทุกวันด้วย
เบื้องต้นจากการลงพื้นที่บริเวณดังกล่าว พบว่าเป็นไปอย่างที่ชาวบ้านบ่นกัน เพราะในช่วงเช้าพบว่าฝั่งของห้างมีการจัดเก็บขยะ ล้างถนนกันในช่วงกลางคืนจนสะอาดเอี่ยมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่กลับพบว่าตั้งแต่ฝั่งเกาะกลางถนนไปยังฝั่งตรงข้ามทิศตะวันออก เหมือนอยู่คนละโลก เพราะมีขยะเกลื่อนตั้งแต่เกาะกลางถนน ริมทางเท้า แม้แต่บนผิวจราจรก็ยังมีกองอยู่เกลื่อน โดยเฉพาะที่ดูเป็นอันตรายกับผู้ที่เดินเท้าหรือขับขี่รถผ่านไปมาคือพวกเศษไม้เสียบลูกชิ้น และตะเกียบจำนวนมากเกลื่อนไปทั่วมีโอกาสที่จะเดินเหยียบหรือเตะใส่บาดเจ็บได้ ขณะเดียวกันฝั่งเดียวกับห้าง แต่พอเลยในส่วนของห้างสรรพสินค้าไปแล้ว ริมถนน ทางเท้า หรือแม้แต่บ้านเรือนร้านค้าของประชาชนที่อยู่ริมถนนซูเปอร์ไฮเวย์ ตั้งแต่แยกหน้าห้างไปจนถึงวัดเจ็ดยอด เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร พบขยะกองเกลื่อนไปทั่วพื้นที่
ทั้งนี้ยังไม่แน่ชัดว่าการจัดเก็บขยะดังกล่าวนั้น เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใด เช่น ทางหลวงเชียงใหม่หรือเทศบาล แต่ผู้ที่มีส่วนโดยตรงอย่างผู้จัดงานควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชาวเชียงใหม่ด้วย เพราะขยะทั้งหมดเกิดจากการจัดงาน ซึ่งยังเหลือเวลาจัดงานอีก 2 วัน จึงไม่ควรปล่อยให้ขยะสร้างความเดือดร้อนและน่าอับอายให้กับเมืองเชียงใหม่ ที่อยู่ในช่วงของงานเฉลิมฉลองประเพณีปีใหม่เมืองและเทศกาลสงกรานต์ ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน