รมช.เกษตรฯ บินด่วน! นำทีม H130 ตักน้ำสกัดไฟป่าล้อม “วัดป่าภูก้อน”

อุดรธานี –สถานการณ์ไฟป่ารุนแรงช่วงสงกรานต์ยังน่าห่วง ล่าสุด “รมช.เกษตรฯ” ลงพื้นที่ด่วน นำทีมขึ้นเฮลิคอปเตอร์H130 บัญชาการกลางอากาศ เดินหน้าตักน้ำดับไฟป่าที่กำลังลุกลามโอบล้อม “วัดป่าภูก้อน” แหล่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุดรธาน หวังคุมเพลิงไม่ให้ลามเข้าพื้นที่ศาสนสถานและป่าต้นน้ำ
วันนี้(14 เม.ย.)มีรายงานว่า นายวัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภอนายูงอย่างใกล้ชิด โดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์แบบ H130 บินปฏิบัติการตักน้ำโปรยดับไฟจากทางอากาศ เพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ที่ยังคงลุกลามต่อเนื่อง
รายงานระบุว่า ไฟป่าครั้งนี้เริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา และได้ลุกไหม้ขยายวงกว้างกินพื้นที่ป่าสงวนไปแล้วประมาณ 1000 ไร่ ท่ามกลางสภาพอากาศแห้งแล้งและลมแรงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบาก
เจ้าหน้าที่จึงต้องระดมกำลังภาคพื้นดินควบคู่กับภารกิจทางอากาศ โดยมีการวางแนวกันไฟตลอดแนวป่ารอยต่อ พร้อมจัดกำลังเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังผืนป่าขนาดใหญ่และพื้นที่สำคัญใกล้เคียง
ปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ในพื้นที่อุดรธานี หนองคาย และเลย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่น อำเภอนายูงและอำเภอน้ำโสม กำลัง อส. ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันเข้าดับไฟอย่างเต็มกำลัง
ทั้งนี้ ภารกิจเร่งด่วนดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำและป้องกันความเสียหายต่อ “วัดป่าภูก้อน” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศิลป์ชื่อดังของจังหวัดอุดรธานี ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมปรับแผนรับมือหากสถานการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้น.