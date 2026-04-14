อุทาหรณ์สลด!กระบะขนวัยรุ่นกลับจากเล่นสงกรานต์อุทัยธานี เสียหลักเทกระจาดคนนั่งท้ายกระเด็นดับ 2

อุทัยธานี – อุทาหรณ์สลด..กระบะขนวัยรุ่นกลับจากเล่นน้ำสงกรานต์อุทัยธานี คาดมาเร็ว-เสียหลัก เทกระจาดคนนั่งกระบะท้ายกระเด็นกระแทกพื้นรุนแรง ดับคาที่ 1 เด็ก 13 ขวบ เสียชีวิตที่ รพ.อีก 1 ราย รวมเป็น 2 เจ็บเล็กน้อย 1 รอดปลอดภัย 2 แต่คนขับ-คนนั่งหน้า ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ
วันนี้(14 เม.ย.69) พนักงานสอบสวน สภ.ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรุนแรงบนถนนสายทัพทัน–โกรกพระ บริเวณบ้านตาลแถว หมู่ 8 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร เมื่อเวลาประมาณ 00.15 น. จึงประสานกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะไมตี้เอ็กซ์แคป สีเขียว หมายเลขทะเบียน บฉ-6938 อุทัยธานี ประสบอุบัติเหตุ ผู้โดยสารที่นั่งมาในกระบะท้ายตกจากรถ ส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย และไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก 1 ราย รวมทั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า รถคันดังกล่าวเดินทางกลับจากการเล่นน้ำสงกรานต์ในตัวเมืองอุทัยธานี โดยมีวัยรุ่นนั่งมาในกระบะท้ายจำนวน 6 คน พร้อมเครื่องเสียงที่ใช้เปิดเล่นน้ำสงกรานต์ เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ คาดว่ารถขับมาด้วยความเร็วสูง และอาจเสียหลักหรือหักหลบสิ่งกีดขวาง ประกอบกับมีการเปิดฝาท้ายกระบะ ทำให้ผู้ที่นั่งอยู่ด้านหลัง 3 คน กระเด็นตกจากรถกระแทกพื้นอย่างรุนแรง
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ นางสาวปวิตา กำเหนิด อายุ 15 ปี ซึ่งอาศัยอยู่กับตาและยายในพื้นที่ตำบลหนองยายดา เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 2 รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทัพทัน หนึ่งในนั้นคือ เด็กหญิง “ฟิว” อายุ 13 ปี เสียชีวิตในเวลาต่อมาอีก 1 ราย ขณะที่ผู้โดยสารอีก 3 คนที่ยังอยู่บนกระบะ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย และปลอดภัย 2 ราย
พยานในพื้นที่เปิดเผยว่า ได้ยินเสียงดังสนั่นคล้ายรถชน จึงออกมาดูและพบผู้ได้รับบาดเจ็บกระจัดกระจายอยู่บนถนน อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุไม่พบตัวคนขับและผู้โดยสารที่นั่งมาในห้องโดยสารด้านหน้า เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง และดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ อุบัติเหตุครั้งนี้นับเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 3 ของจังหวัดอุทัยธานี ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2569 โดยเหตุเกิดขึ้นห่างจากบ้านของกลุ่มผู้ประสบเหตุเพียง 1 กิโลเมตร สร้างความสลดใจให้กับญาติและชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน และนำรถคันเกิดเหตุไปเก็บรักษาไว้ที่ สภ.ทัพทัน เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป