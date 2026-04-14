สงกรานต์เดือด! วัยรุ่นบุกไล่ยิง-ฟัน กันกลางถนนหน้าศาลากลางอุทัยธานี เจ็บหลายราย

อุทัยธานี – สงกรานต์เมืองอุทัยธานีเดือดเลือดสาด..วัยรุ่นเขาพะแวงพร้อมเพื่อนจากโกรกพระ บุกไล่ยิง-ฟัน คู่อริที่เคยมีเรื่องกันมาก่อน กลางถนนหน้าศาลากลางจังหวัดฯ ท่ามกลางผู้คนที่กำลังเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน เจ็บ 3-หนีตายกันโกลาหล
ตำรวจ สภ.เมืองอุทัยธานี รับแจ้งเหตุกลุ่มวัยรุ่นยกพวกทะเลาะวิวาท ใช้อาวุธปืนและมีดไล่ยิงไล่ฟันกัน กลางผู้คนที่กำลังเล่นน้ำสงกรานต์อย่างคึกคัก บริเวณลานสุพรรณิการ์ ถนนศรีอุทัย หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี เมื่อ 20.00 น.เศษที่ผ่านมา(13 เม.ย.69) ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย จึงเร่งประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบระงับเหตุ
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึง พบว่าผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลอุทัยธานีก่อนแล้ว โดยมีผู้ถูกยิงเข้าที่ขา 1 ราย อาการสาหัส เนื่องจากกระสุนทะลุขาข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง และถูกมีดฟันเข้าที่นิ้วมืออีก 2 ราย
และเมื่อผู้สื่อข่าวลงพื้นที่โรงพยาบาลฯ พบชายอายุประมาณ 30 ปี หนึ่งในผู้บาดเจ็บ ถูกฟันที่นิ้วมือจนต้องเย็บแผล ซึ่งญาติไม่สะดวกให้ข้อมูลเพิ่มเติม ขณะที่กลุ่มเพื่อนผู้บาดเจ็บที่มารอเฝ้าอาการ เปิดเผยว่า ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มของตน ก่อนจะมีอีกคนใช้อาวุธมีดไล่ฟัน และยังมีการขว้างระเบิดปิงปองใส่ซ้ำ
จากการสอบถามพยานในที่เกิดเหตุ ระบุว่าสามารถจดจำผู้ก่อเหตุได้ โดยเป็นกลุ่มของ “นายอาม” ชาวเขาพะแวง ซึ่งเคยมีเรื่องบาดหมางกับกลุ่มผู้บาดเจ็บมาก่อน และยังมีเพื่อนจากอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมก่อเหตุด้วย ก่อนจะพากันหลบหนีไปทันที
ด้าน น.ส.เอ (นามสมมุติ) ผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า เห็นฝ่ายผู้ก่อเหตุเปิดประตูรถกระบะออกมา พร้อมตะโกนเสียงดัง ก่อนชักอาวุธปืนออกมา ตนจึงรีบโทรหาแฟนหนุ่มและวิ่งไปหาเพราะเกรงจะถูกลูกหลง จากนั้นไม่นานได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด ก่อนจะทราบภายหลังว่าแฟนหนุ่มถูกยิงเข้าที่ขา และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัด โดยกระสุนทะลุขาทั้งสองข้าง
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์ เคลียร์พื้นที่บริเวณหน้าศาลากลาง พร้อมประกาศให้ประชาชนยุติการเล่นน้ำและเดินทางกลับบ้านเพื่อความปลอดภัย ขณะที่ชุดสืบสวน สภ.เมืองอุทัยธานี ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว และอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป