(คลิป)กว๊านพะเยาแทบแตก! คนล้นลานพ่อขุนงำเมือง แห่รอชม “แบมแบม” นำทัพศิลปินร่วม “Bubble Wave 2026”

พะเยา - “ร.อ.ธรรมนัส” ลั่นพะเยาไม่ใช่ทางผ่านแล้ว บอกคุ้มค่ามาก ทุ่มทุนดึงศิลปินระดับโลกร่วมงานสงกรานต์พะเยาจนถนนริมกว๊านพะเยาแทบแตกตั้งแต่บ่าย..ผู้คนทั่วสารทิศแห่ต่อแถวตั้งแต่บ่ายรอชมเคป็อป “แบมแบม” ที่นำทัพศิลปินดังร่วมเวทีคอนเสิร์ต-“Bubble Wave 2026” เนืองแน่นจนล้นลานพ่อขุนงำเมืองที่รองรับได้ 15,000 คน
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า พร้อมด้วยภรรยา น.ส.ธนพร ศรีวิราช รวมถึง นายอัครา พรหมเผ่า อดีต รมว.พัฒนาสังคม และ น.ส.อรอาภา โล่ห์วีระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตลอดจน ส.ส.พรรคกล้าธรรม เดินทางเข้าร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงาน “Bubble Wave Phayao Songkran Fest 2026” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย. ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา
บรรยากาศภายในงานคึกคักตั้งแต่บ่าย 13 เม.ย. 69 ท่ามกลางอากาศร้อนจัด เมื่อแฟนคลับของศิลปินระดับโลก “แบมแบม” กันต์ภิมุกต์ ภูวกุล ทยอยเดินทางมารอจับจองพื้นที่หน้าเวที ซึ่งยืนต่อแถวยาวเหยียดหลายชั่วโมงเพื่อรอชมการแสดงที่จะขึ้นเวทีในเวลา 22.00 น.
พื้นที่รองรับผู้เข้าชมสามารถจุได้เพียงประมาณ 15,000 คน ส่งผลให้แฟนคลับจำนวนไม่น้อยต้องยืนรออยู่บริเวณถนนและรับชมผ่านจอมอนิเตอร์ ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนระอุ จนมีหลายราย โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง เกิดอาการหน้ามืดเป็นลมล้มพับลงกลางฝูงชน อาสากู้ภัยและทีมแพทย์จากโรงพยาบาลพะเยาต้องเร่งเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลกันอย่างเร่งด่วน ก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่ม
ร.อ.ธรรมนัสเปิดเผยว่า การลงทุนด้านการท่องเที่ยวถือเป็นสิ่งจำเป็น และต้องกล้าตัดสินใจ โดยยืนยันว่าการดึงศิลปินดังๆ มาร่วมงาน Bubble Wave Phayao Songkran Fest 2026 เปิดคอนเสิร์ตระดับโลกให้ชมฟรีตลอดงาน “คุ้มค่าอย่างมาก” เพราะสามารถยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดพะเยา จากเมืองทางผ่าน กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่คนทั้งประเทศและต่างชาติเริ่มรู้จัก
“จากที่เคยถูกมองว่าเป็นเมืองเล็ก วันนี้คนถามกันทั่วว่า ‘Where is Phayao’ และทุกคนรู้แล้วว่าพะเยาอยู่ภาคเหนือตอนบน” ร.อ.ธรรมนัสระบุอีกว่า งานคอนเสิร์ตครั้งนี้ถือเป็น “รอบประวัติศาสตร์” ที่มีแฟนคลับจำนวนมหาศาลมารอเข้าชมศิลปินระดับโลกอย่างแบมแบมจนพื้นที่แน่นขนัดตั้งแต่ช่วงซ้อม และสะท้อนถึงความสำเร็จของการจัดงาน
เมื่อถูกถามถึงการจัดงานในปีต่อๆ ไป ร.อ.ธรรมนัสย้ำชัดว่าจะเดินหน้าต่อเนื่อง เพราะการพัฒนาบ้านเกิดต้องอาศัยความตั้งใจจริง “คนที่รักบ้านรักเมือง ต้องกล้าคิด กล้าทำ วันนี้พะเยาเริ่มติดลมบนแล้ว และเราจะทำต่อไปอย่างไม่หยุด”
ทั้งนี้ งานดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในอีเวนต์ใหญ่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาอย่างคึกคักอีกครั้ง