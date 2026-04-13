อบจ.เพชรบุรี เปิดยิ่งใหญ่ “สงกรานต์ถนนสายวัฒนธรรม สายน้ำเพชร สายดนตรี” อุโมงค์น้ำ–โฟมปาร์ตี้สุดมันส์ ดึงศิลปินดังสร้างสีสัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบุรี - องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จัดเต็มเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 เนรมิตถนนราชวิถีเป็นถนนสายวัฒนธรรม ผสานความสนุกแบบร่วมสมัย อุโมงค์น้ำ โฟมปาร์ตี้ อาหารพื้นถิ่น และคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง กระตุ้นท่องเที่ยว–เศรษฐกิจคึกคัก

เวลา 17.00 น. วันนี้ ( 13 เม.ย.) นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลสงกรานต์เพชรบุรี “ถนนสายวัฒนธรรม สายน้ำเพชร สายดนตรี” ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–14 เมษายน โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส.เพชรบุรี เขต 1 จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล สส.เพชรบุรี เขต 3 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ที่บริเวณเวทีกลาง ถนนราชวิถี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า จึงบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อร่วมกันจัดงานให้สะท้อนอัตลักษณ์และศักยภาพของจังหวัดเพชรบุรี ในมิติของการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม

นอกจากเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงามแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ภายในงานมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย อาทิ การสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล การสาธิตการทำ “ข้าวแช่เมืองเพชร” และอาหารพื้นถิ่นจาก 8 อำเภอ การแสดงงานสกุลช่างเมืองเพชร และภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่กับกิจกรรมความบันเทิงแบบร่วมสมัย ทั้งอุโมงค์น้ำ โฟมปาร์ตี้ รำวงย้อนยุค ที่สร้างความสนุกสนานให้กับประชาชนทุกวัย

ขณะเดียวกัน ยังจัดเต็มเวทีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง โดยวันที่ 13 เมษายน พบกับวง HOLIDAY และ Labanoon ส่วนวันที่ 14 เมษายน พบกับวง Suger J และ The Parkinson รวมถึงวงเยาวชน BRJ และ ZAD พร้อมดีเจชื่อดัง DJ Chan WG และ DJ FON EDM ที่มาร่วมสร้างสีสันความมันส์ตลอดทั้งงาน

บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก นักท่องเที่ยวและประชาชนต่างร่วมเล่นน้ำ คลายร้อน และร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน สะท้อนภาพสงกรานต์เพชรบุรีที่ผสานวัฒนธรรมและความบันเทิงได้อย่างลงตัว.










อบจ.เพชรบุรี เปิดยิ่งใหญ่ "สงกรานต์ถนนสายวัฒนธรรม สายน้ำเพชร สายดนตรี" อุโมงค์น้ำ–โฟมปาร์ตี้สุดมันส์ ดึงศิลปินดังสร้างสีสัน
