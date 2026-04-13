“อนุทิน” เปิดมหาสงกรานต์อ่างทอง ถนนข้าวสุกสุดคึกคัก ลงเล่นน้ำใกล้ชิด ปชช.-นทท.

อ่างทอง – ” นายกหนู“ นำเปิดงานมหาสงกรานต์ “ถนนข้าวสุก วิเศษชัยชาญ” สุดยิ่งใหญ่ ร่วมขบวนแห่-สรงน้ำพระ ก่อนฉีดน้ำเล่นกับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นกันเอง ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก
เมื่อเวลา 18.30 น. วันนี้( 13 เม..ย.)นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “สืบสานประเพณีมหาสงกรานต์ @ถนนข้าวสุก จ.อ่างทอง ปี 2569” ที่ลานกิจกรรมหน้าวัดลาดเป็ด ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
โดยมี นางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยา พร้อมด้วยนาย ภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นาย กรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.จังหวัดอ่างทอง, นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
นายอนุทิน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์บ้านฉัน สีสันไทย ๆ สุขใจทั่วโลก” ซึ่งเป็นการรวมวันสำคัญทั้งวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุไว้ด้วยกัน สะท้อนถึงวิถีชีวิตและความอบอุ่นของครอบครัวไทย พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเล่นน้ำอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย
ภายหลังพิธีเปิด นายกรัฐมนตรีได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ตามเส้นทางท่องเที่ยว “10 ศรัทธา เที่ยววัดวาเมืองอ่างทอง” ก่อนร่วมเดินขบวนแห่บนถนนข้าวสุก ซึ่งประกอบด้วยขบวนนางรำ ขบวนพาเหรดแฟนตาซี และขบวนรถแห่พระพุทธรูป ท่ามกลางเสียงดนตรีและบรรยากาศแห่งความรื่นเริง
ตลอดเส้นทาง นายกรัฐมนตรีได้ทักทายประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมฉีดน้ำเล่นกับนักท่องเที่ยว สร้างสีสันและเสียงหัวเราะให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
สำหรับ “ถนนข้าวสุก” อำเภอวิเศษชัยชาญ ถือเป็นแลนด์มาร์กเล่นน้ำสงกรานต์ชื่อดังของจังหวัดอ่างทอง มีระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร ขนานคลองชลประทานทั้งสองฝั่ง ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนเดินทางมาร่วมเล่นน้ำอย่างคึกคัก โดยทางจังหวัดได้จัดมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์ ทำให้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กและครอบครัวนิยมมาใช้เวลาร่วมกันในช่วงเทศกาลนี้