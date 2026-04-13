อาลัย “พ่อจ๊ะ” คืนที่ 2 คนบันเทิงร่วมแน่นงาน “จ๊ะ นงผณี” กลั้นน้ำตา รับยังต้องขึ้นคอนเสิร์ต 3 งาน

อ่างทอง – บรรยากาศสวดอภิธรรมศพ “พ่อจ๊ะ” คืนที่ 2 เต็มไปด้วยความโศกเศร้า คนในวงการบันเทิงและชาวบ้านแห่ร่วมไว้อาลัยจำนวนมาก ขณะที่ จ๊ะ นงผณี มหาดไทย เปิดใจขอบคุณทุกกำลังใจ แม้อยู่ในช่วงสูญเสียยังต้องเดินหน้าทำงาน ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตถึง 3 งานในคืนเดียว
วันนี้ ( 13 เม.ย.) พิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อประดิษฐ์ มหาดไทย อายุ 68 ปี บิดาของ จ๊ะ นงผณี มหาดไทย เป็นคืนที่ 2 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเศร้าโศก มีญาติพี่น้อง คนในวงการบันเทิง และชาวบ้านเข้าร่วมฟังพระสวดอภิธรรมและให้กำลังใจเจ้าภาพอย่างต่อเนื่อง ที่บ้านเลขที่หมู่ 12 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ภายในงานมีบุคคลในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย อาทิ ได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ, ส้มเช้ง สามช่า, อาจารย์เป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร, หนูเล็ก บลูเบอรี่ และ ธัญญ่า อาร์สยาม ขณะที่ บิ๊ก อชิรพนธ์ แฟนหนุ่ม ยังคงอยู่เคียงข้างดูแลและให้กำลังใจไม่ห่าง
สำหรับคุณพ่อประดิษฐ์ มหาดไทย ประสบอุบัติเหตุถูกรถกระบะชน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 ขณะขี่รถจักรยานยนต์ ได้รับบาดเจ็บสาหัส เข้ารักษาตัวในห้อง ICU นานกว่า 2 เดือน ก่อนเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา
ด้าน จ๊ะ นงผณี มหาดไทย เปิดเผยว่า รู้สึกขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงาน พร้อมฝากถึงผู้มาร่วมงานว่า เรื่องการแต่งกายไม่ใช่สิ่งสำคัญ แม้จะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ใส่ชุดลายดอกมาก็ได้ ขอเพียงมาร่วมให้กำลังใจก็ถือว่ามีความหมายอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ ยังระบุว่า ปกติจะสวดพระอภิธรรมเวลาประมาณ 20.00 น. แต่ได้เลื่อนมาเป็นเวลา 18.00 น. เพื่อให้สามารถเดินทางไปทำงานคอนเสิร์ตที่รับไว้ล่วงหน้า โดยคืนเดียวมีถึง 3 งาน ซึ่งงานแรกเริ่มแสดงเวลา 21.00 น. ที่ศาลายา
ทั้งนี้ ครอบครัวมีกำหนดจัดพิธีสวดอภิธรรมรวม 5 คืน และเดิมกำหนดฌาปนกิจในวันที่ 16 เมษายน แต่เนื่องจากตรงกับวันพระใหญ่ จึงเลื่อนพิธีฌาปนกิจมาเป็นวันที่ 15 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดบ้านเพชร ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง