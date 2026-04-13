พบศพหนุ่มเมียนมา สภาพตกหน้าผาลานร่มบินฝั่งทิศใต้ของเกาะล้าน เมืองพัทยา

ศูนย์ข่าวศรีราชา- พบศพหนุ่มเมียนมา สภาพตกหน้าผาลานร่มบิน ฝั่งทิศใต้ของเกาะล้าน เมืองพัทยา กู้ภัยฯต้องโรยตัวนำร่างขึ้นสู่ยอดเขา ให้เจ้าหน้าที่ชันสูตรหาสาเหตุที่แน่ชัด
เมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้ ( 13 เม.ย.) ร.ต.ท.เกรียงไกร แก้วพิภพ รอง.สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา ได้รับแจ้งว่าพบศพบริเวณหน้าผาลานร่มบิน ใกล้กับหน้าผายักษ์ ฝั่งทิศใต้ของเกาะเกาะล้าน ม.7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนประสานตำรวจสืบสวน ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน 2 ชลบุรี ( พฐ. ) แพทย์เวร และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯเมืองพัทยา ร่วมเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบ
พบที่เกิดเหตุอยู่บนยอดเขา ที่มีความสูงกว่า 300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เจ้าหน้าที่ตำรวจ และกู้ภัยฯต้องเดินเท้าขึ้นไปจนถึงยอดเขาบริเวณจุดขึ้นกีฬาร่มบิน และยังพบว่าที่บริเวณหน้าผาใกล้ๆ ซึ่งเป็นแนวตัดตรง90 องศา ลงไปจากหน้าผา 20 เมตร มีผู้เสียชีวิตในสภาพนอนคว่ำหน้า สวมเสื้อคอกลมสีดำ นุ่งกางเกงยีนขายาวสีดำ คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 72 ชั่วโมง
นอกจากนั้นบริเวณยอดริมหน้าผา ยังพบกระเป๋าสีดำ แผ่นคุมอุณหภูมิร่างกาย โทรศัพท์มือถือ , นาฬิกา Smart watch , ยานอนหลับ 2 กระปุก , และพาสปอร์ตระบุชื่อ นายชาน ธาร อายุ 28 ปี ชาวเมียนมา
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ได้ใช้เชือกโรยตัวลงยังจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บกู้ร่างผู้เสียขชีวิต ใช้เวลาเกือบ 1 ชั่วโมง จึงสามารถกู้ร่างได้สำเร็จ ซึ่งจากการชันสูตรเบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้ เนื่องจากศพอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยและเริ่มมีหนอนชอนไช ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงมอบหมายให้กู้ภัยฯ นำร่างส่งสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
นายสุทธิพงษ์ บุญมาฉาย หัวหน้าหน่วยกู้ภัยชุดปฏิบัติการทางน้ำ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯเมืองพัทยา เผยว่าหลังได้รับแจ้งจากนักกีฬาร่มบิน ว่าพบร่างผู้เสียชีวิต จึงรีบแจ้งตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ ส่วนลักษณะการเกิดเหตุสันนิษฐานว่า ผู้เสียชีวิตน่าจะมานอนเล่นที่บริเวณริมหน้าผา แต่เกิดลื่นพลัดตกลงไปจนเสียชีวิต
อย่างไรก็ตามต้องรอผลชันสูตรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้ง เพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป…