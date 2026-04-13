ตชด.14 สกัดจับแก๊งยานรกล็อตใหญ่ 1.4 ล้านเม็ด ขนจากเหนือส่งใต้ช่วงสงกรานต์ ใช้ BMW อำพราง เตรียมขยายผลล่าผู้ร่วมขบวนการ

ประจวบคีรีขันธ์ – ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 สนธิกำลังฝ่ายปกครองและตำรวจพื้นที่ สกัดจับขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ รวบ 2 ผู้ต้องหา พร้อมของกลางยาบ้ากว่า 1.4 ล้านเม็ด มูลค่ากว่า 110 ล้านบาท ซุกซ่อนในรถเก๋ง BMW เตรียมลำเลียงส่งลูกค้าภาคใต้ช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันนี้( 13 เม.ย.) นายปรีดา สุขใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันแถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย ได้แก่ นายธนัชทัศน์ (เบนซ์) อายุ 35 ปี ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายคณิตศักดิ์ (กุ้ง) อายุ 34 ปี ชาวจังหวัดนนทบุรี พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 1,425,800 เม็ด รถยนต์ 2 คัน โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง และอาวุธปืนขนาด 9 มม. 1 กระบอก ตรวจยึดได้บริเวณริมถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) หมู่ 2 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติด ตชด.14 สืบทราบว่ามีขบวนการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อนำไปกระจายยังพื้นที่ภาคใต้ โดยใช้วิธีเปลี่ยนถ่ายยาใส่รถยนต์เก๋ง BMW สีดำ ซึ่งบรรทุกมากับรถสไลด์ ในพื้นที่ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ก่อนจัดรถนำและรถปิดท้ายคอยดูต้นทาง
เจ้าหน้าที่จึงวางแผนติดตามสะกดรอย จนสามารถสกัดจับได้บริเวณถนนเพชรเกษมฝั่งขาล่องใต้ อำเภอปราณบุรี จากการตรวจค้นพบยาบ้าจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าเดินทางและกระสอบ วางอยู่บริเวณเบาะหลังรถยนต์ BMW
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า เตรียมนำยาเสพติดดังกล่าวไปส่งในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงจังหวัดพัทลุงและนราธิวาส แต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้เสียก่อน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) เสพยาเสพติด มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาต และขับขี่ยานพาหนะขณะมีสารเสพติดในร่างกาย ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปราณบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ร่วมขบวนการอีกส่วนที่สามารถขับรถยนต์หลบหนีไปได้ในระหว่างการจับกุม ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งขยายผลและติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป