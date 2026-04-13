ตราด- คึกคักสงกรานต์เมืองตราด ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่เล่นสาดน้ำบนถนนรุกขชาติ เขตรอยต่อเทศบาลเมืองตราดและ อบต.วังกระแจะ ทำการจราจรติดขัดกว่า 3 ก.ม.และยังเป็นครั้งแรกที่มีการขยายเวลาเล่นน้ำจนถึง 21.00 น.
วันนี้ (13 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์บนถนนรุกขชาติ เขตรอยต่อเทศบาลเมืองตราดและ อบต.วังกระแจะ ซึ่งมีความยาว 1.2 กิโลเมตร เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาว่า มีชาวตราดพากันนำรถกระบะบรรทุกถังน้ำออกมาเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนักทั้งขาเข้าและขาออก
โดยมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองครอง อ.เมืองตราด สนธิกำลังร่วมตำรวจสภ.เมืองตราด และเทศบาลเมืองตราด อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยโดยมีข้อกำหนดห้ามดื่ม ห้ามขายแอลกอฮอล์ ห้ามพกอาวุธ และห้ามทะเลาะวิวาท ซึ่งในปีนี้ได้ขยายเวลาเล่นน้ำจนถึง 21.00 น. จากเดิมที่กำหนดให้เล่นถึง 18.00 น.
และตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ยังพบว่าบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ในเขตตัวเมืองตราดเป็นอย่างคึกคัก โดยเฉพาะถนนสายท่าเรือจ้าง ถนนสุขุมวิท และถนนศรีสุวรรณพิศ 1 ที่เชื่อมกับถนนรุกขชาติ ที่ความยามกว่า 3 กิโลเมตร มีพ่อค้าแม่ค้าพากันตั้งร้านขายของมากว่า 200 ร้านค้า และยังมีประชาชนนำรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ส่วนที่เทศบาลเมืองตราด ได้จัดปาร์ตี้โฟมพร้อมตั้งเวทีเปิดเพลงรีมิกยุค 90 ทั้งไทยและสากล รวมไปถึงแนวเพลง EDM เพื่อสร้างสีสันให้กับเทศกาลสงกรานต์ในปี 2569 นี้ด้วย
และเมื่อถึงเวลา 21.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการปิดถนนสายท่าเรือจ้าง ถนนสุขุมวิท และถนนศรีสุวรรณพิศ 1 ที่เชื่อมกับถนนรุกขชาติ เพื่อไม่ให้รถยนต์และประชาชนเข้าไปในพื้นที่เล่นน้ำ พร้อมระบายรถออกจากพื้นที่เล่นน้ำ เพื่อคืนพื้นที่จราจรให้กลับสู่ภาวะปกติในทันที