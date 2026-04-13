(คลิป)“คลื่นมนุษย์ถนนข้าวเหนียว”ปีนี้กร่อย แม้มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น แต่ร่วมเล่นคลื่นมนุษย์น้อย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างมาร่วมเล่นสงกรานต์บนถนนข้าวเหนียว ก่อนที่จะร่วมเล่นคลื่นมนุษย์ในรูปแบบใหม่ แต่กลับพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่รู้ว่า บนถนนที่ตัวเองยืนอยู่นั้นมีกิจกรรมคลื่นมนุษย์
ค่ำวันนี้(13 เม.ย.) บรรยากาศการเล่นสงกรานต์ที่งานสุดยอดสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมเล่นน้ำกันจำนวนมาก ก่อนที่จะมีการเล่นคลื่นมนุษย์ในเวลาประมาณ 19.00 น. ซึ่งในปีนี้เวทีกลางได้ย้ายมาจัดที่บริเวณประตูเมืองขอนแก่น หลังจากที่ได้มีการบูรณะประตูเมืองเพิ่งแล้วเสร็จ
ต่อมานายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น จะร่วมทำพิธีเปิดงานด้วยการฉีดน้ำให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน จากนั้นได้ร่วมเล่นคลื่นมนุษย์ ซึ่งในปีนี้พิธีการได้ประกาศ จะมีการเล่นคลื่นมนุษย์ รูปแบบใหม่ โดยการเล่นขาไปอย่างเดียวจำนวน 5 รอบ
แต่ไม่ได้สร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว ทำให้มีผู้ร่วมกิจกรรมน้อย โดยทันทีที่เวทีกลางส่งสัญญาณการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ พบว่านักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรมเฉพาะที่อยู่ที่บริเวณด้านหน้าเวทีเท่านั้น
อย่างไรก็ตามจากการสุ่มสอบถามนักท่องเที่ยวหลายคน บอกว่า ปีนี้ บรรยากาศสงกรานต์ ที่ถนนข้าวเหนียว คึกคักมีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีการเชิญศิลปิน ชื่อดัง และอินฟลูเอนเซอร์ มาร่วมสร้างสีสันและดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก สร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานที่ถนนข้าวเหนียวในปีนี้
โดยศิลปินที่ร่วมงานสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียว เช่นหญิงลี ศรีชุมพล, ไหมไทย ใจตะวัน ที่จะขึ้นแสดงบริเวณเวทีด้านหน้า ศาลหลักเมือง ซึ่ง ก็ดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่มารอชมการแสดงจำนวนมาก.