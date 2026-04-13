ปชช.นับพันแห่เล่นน้ำ “อุโมงค์น้ำ-ปาร์ตี้โฟม” พระพุทธบาท นายกฯ งัดไม้แข็ง ห้ามวิวาท ฝ่าฝืนจ่ายค่าจัดงานทั้งก้อน

สระบุรี - สงกรานต์พระพุทธบาทคึกคักทะลุพิกัด ประชาชนนับพันแห่ร่วมเล่นน้ำสุดมันส์ “อุโมงค์น้ำ–ปาร์ตี้โฟม” แน่นถนนสายคู่ ด้านนายกเทศมนตรีสั่งคุมเข้มความปลอดภัย ประกาศชัดใครก่อเหตุวิวาทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจัดงานทั้งหมด
วันนี้( 13 เม.ย.)เวลา 15.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นไปอย่างคึกคักอย่างยิ่ง โดยเทศบาลเมืองพระพุทธบาทได้เนรมิตถนนสายคู่ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุข จัดกิจกรรม “เที่ยวสงกรานต์ใกล้บ้าน” อย่างยิ่งใหญ่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติหลั่งไหลเข้าร่วมงานจำนวนมาก ส่งผลให้การจราจรบริเวณทางเข้าซุ้มวัดพระพุทธบาทหนาแน่น รถจอดยาวเหยียด
นางวันเพ็ญ นันทปัญญา นายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยไฮไลต์ของงานอยู่ที่อุโมงค์น้ำขนาดใหญ่ และลานปาร์ตี้โฟมที่ถูกจัดขึ้นกลางถนน ท่ามกลางเวทีกลางแจ้งที่มีวงดนตรีสดคอยสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
ตลอดช่วงบ่าย บรรยากาศเต็มไปด้วยสีสันของผู้คนที่แต่งกายด้วยเสื้อลายดอกสีสันสดใส บางส่วนแต่งกายเป็นตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ สร้างความสนุกสนานและเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ร่วมงานทุกเพศทุกวัย เด็กเล็กวิ่งเล่นท่ามกลางฟองสบู่ ขณะที่กลุ่มผู้สูงวัยก็ออกสเต็ปเต้นอย่างคึกคักไม่แพ้วัยรุ่น
อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย เทศบาลฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด โดยมีการตั้งจุดคัดกรอง ห้ามนำขวดแก้ว อาวุธ หรือสิ่งของอันตรายเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด รวมถึงประกาศห้ามการทะเลาะวิวาทภายในงาน
ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีได้ประกาศมาตรการเด็ดขาด หากเกิดเหตุทะเลาะวิวาทขึ้น ผู้ก่อเหตุจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว เพื่อป้องปรามและสร้างความตระหนักแก่ผู้เข้าร่วมงาน
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงเวลา 21.00 น. ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัยและมีความสุขตลอดทั้งงาน.