นอภ.พนมดงรักเผยเปิดให้ปชช.เข้าชม“ตาควาย-เนิน350” เพื่อดูความเป็นไปได้เปิดระยะยาว ส่วน‘ตาเมือนธม’ยังปิดต่อ

สุรินทร์- นายอำเภอพนมดงรัก ระบุเปิดให้ปชช.เข้าเที่ยวชมปราสาทตาควาย-เนิน 350 ครั้งแรก 13-16 เม.ย.เพื่อดูความเป็นไปได้เปิดระยะยาว ขณะประชาชนแห่เข้าคิวรอเข้าชม รถจอดยาวหลายกิโลฯโดยจัดให้เข้าชุดละ 100 คนวนทั้งวัน คุมเข้มเดินตามทางทหารจัดไว้และงดไลฟ์สด ด้านทหารห้ามนักข่าวเข้าถ่ายภาพ เด็ดขาด ส่วนปราสาทตาเมือนยังเปิดปชช.เข้าชมไม่ได้ เหตุทหารเขมรตรึงยังกำลังเผชิญหน้า
วันนี้ ( 13 เม.ย. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะและเที่ยวชมตัวปราสาทตาควายและเนิน 350 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ชายแดนไทยกัมพูชา เป็นครั้งแรก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หลังเกิดการสู้รบกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก พบประชาชนทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดได้พากันแห่เข้าชมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้มีรถจอดยาวหลายกิโลเมตร ตามข้างทางเส้นทางเข้าปราสาทตาควาย จนท.ทหารที่ดูแลพื้นที่ปราสาทต้องจัดบัตรคิวให้กับประชาชนที่มาเข้าไปที่ละชุด ชุดละ 100 คน
โดยประชาชนที่มาต่างบอกว่า ดีใจที่ได้เข้ามาสักการะและเที่ยวชมตัวปราสาทและเนิน 350 ในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่เปิดให้เข้ามาหลังมาการสู้รบกันที่ผ่านมา ขณะที่คุณดุ่ย ฟรีดอม และครอบครัวที่เดินทางจากจังหวัดพังงา บอกว่า วันนี้มาให้กำลังใจทหารที่สามารถยึดเอาพื้นที่ของเราคืนมาได้ และก็ได้มาสักการะปราสาทด้วย เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามา ตนเดินทางมาจากจังหวัดพังงา มาหาบ้านญาติที่จังหวัดสุรินทร์ เลยถือโอกาศนี้มาให้กำลังใจทหารและนำของมามอบให้ด้วย ขอให้ทหารอดทนและเข้มแข็ง ขอบคุณที่ปกป้องอธิปไตยของไทยและขอให้ทุกคนปลอดภัย
นายพัฒนา พึ่งผล นายอำเภอพนมดงรัก กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนเข้ามาสักการะและเที่ยวชมปราสาทตาควายและเนิน 350 โดยทางอำเภอได้หารือกับทางทหารเพื่อขอเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาเที่ยวชมในช่วงสงกรานต์ และมีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่เข้ามาเที่ยวชม เพราะบางพื้นที่ก็ยังไม่ปลอดภัย ก็จะไม่ให้เข้าไป โดยจะเปิดให้เข้าเที่ยวชมตั้งแต่วันที่ 13-16 เมษายนนี้ เพื่อดูความเป็นไปได้ว่าจะเปิดต่อไปได้หรือไม่อย่างไรในระยะยาว โดยมีทางอบต. บักใด ได้เข้ามาทำแนวกั้นบริเวณจุดที่สามารถเดินและเข้าไปเที่ยวชมใกล้ๆได้ ห้ามเข้าเลยแนวกั้นออกไปเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัย
ขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เดินตามแนวที่ทางทหารจัดไว้ และงดการไลฟ์สดด้วย ซึ่งเราก็ได้แจ้งไปทางกลุ่ม line ต่างๆแล้ว และไม่ให้ฝ่าฝืนข้อห้ามของเรา ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน 350 ตอนนี้ถือว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ส่วนประสาทตาเมือนธมนั้นยังเข้าไม่ได้ เพราะกองกำลังฝ่ายตรงข้ามยังเผชิญหน้ากันอยู่บริเวณหน้าแนวไม่ไกลมาก
ทั้งนี้ การเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะและเที่ยวชมปราสาทตาควายและเนิน 350 ในครั้งนี้ จนท.ทหาร ที่ดูแลพื้นที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง ห้ามผู้สื่อข่าว เข้าไปเก็บภาพทำข่าว บริเวณตัวปราสาทตาควายและเนิน 350 โดยเด็ดขาด