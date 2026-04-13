วัดป้อมรามัญจัดประกวด “นางสงกรานต์ 60+”กรรมการ อุทานลั่นสวยทุกคน

พระนครศรีอยุธยา – บรรยากาศวันสงกรานต์ คึกคักที่วัดป้อมรามัญ เมืองกรุงเก่า จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย พร้อมไฮไลต์ประกวด “นางสงกรานต์ 60 ปีขึ้นไป” สร้างสีสันและเสียงหัวเราะทั่วงาน ด้าน “เขาทราย แกแล็คซี่” นั่งแท่นกรรมการ ถึงกับต้องหยิบแว่นมาสวม ก่อนอุทาน “สวยไปหมด”
วันนี้ ( 13 เม.ย.) พระครูเกษมจันทวิมล หรือ “พระอาจารย์แดง” เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ เกจิชื่อดังเจ้าของฉายา “นิ้วมหามงคล” จัดงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยอย่างยิ่งใหญ่ มีประชาชนและลูกศิษย์ร่วมงานจำนวนมาก ที่วัดป้อมรามัญ ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภายในงานมีบุคคลชื่อดังเข้าร่วม อาทิ “เขาทราย แกแล็คซี่” อดีตแชมป์โลกขวัญใจชาวไทย และ “ตู้ ดิเรก อมาตยกุล” ศิลปินนักร้องชื่อดัง ร่วมสร้างสีสันและเป็นกรรมการตัดสินการประกวด ท่ามกลางชาวบ้านที่แต่งกายชุดไทยอย่างสวยงามร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก
ก่อนเริ่มกิจกรรมหลัก มีพิธีบวงสรวงท้าวเวชสุวรรณ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมจุดประทัดจำนวน 5,000 นัด ซึ่งเลขหางประทัดที่ปรากฏคือ 862 และ 54 ทำให้บรรดาคอหวยต่างพากันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพเก็บไว้เพื่อนำไปเสี่ยงโชค
จากนั้นเข้าสู่พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร “พระอาจารย์แดง” และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน ตามประเพณีปีใหม่ไทยที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่น
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การประกวด “นางสงกรานต์ 60 ปีขึ้นไป” ซึ่งมีผู้เข้าประกวดกว่า 40 คน ต่างแต่งกายงดงามไม่มีใครยอมใคร โดยมีเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมถังน้ำสีดำ 1 ใบ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ได้รับเงินรางวัล 7,000 และ 5,000 บาท พร้อมถังน้ำเช่นกัน
ระหว่างการตัดสิน “เขาทราย แกแล็คซี่” ถึงกับต้องหยิบแว่นสายตามาสวมเพื่อพิจารณาความงามอย่างใกล้ชิด ก่อนเอ่ยปากชมว่า “สวยไปหมด” พร้อมแซวสไตล์นักมวยว่า “ดูนางต้องดูฟุตเวิร์กให้สวยเหมือนมวย” ขณะที่ “ตู้ ดิเรก” ก็แนะนำให้เพิ่มลีลาความอ่อนช้อย สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ร่วมงาน
ผู้เข้าประกวดต่างโชว์ลีลารำไทยอย่างเต็มที่ เรียกเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากผู้ชมอย่างล้นหลาม สะท้อนภาพความสุขของคนในชุมชนที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน
ทั้งนี้ งานสงกรานต์ที่วัดป้อมรามัญในปีนี้ นอกจากจะอิ่มบุญจากกิจกรรมทางศาสนาแล้ว ยังอิ่มใจไปกับรอยยิ้มและความสามัคคีของคนในชุมชนอย่างแท้จริง