สงกรานต์ชะอำคึกคัก! นทท.แห่เที่ยวทะเล ชมขบวนแห่นางสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ เล่นน้ำชื่นฉ่ำทั่วชายหาด

เพชรบุรี - ชะอำจัดใหญ่เทศกาลสงกรานต์ปี 69 นักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติหลั่งไหลร่วมงานแน่นชายหาด ชมขบวนแห่นางสงกรานต์และรถบุปผชาติกว่า 100 คัน สร้างสีสันคึกคัก ท่ามกลางบรรยากาศเล่นน้ำอย่างสนุกสนานและสุภาพ
วันนี้ ( 13 เม.ย.)ที่บริเวณชายหาดชะอำ หน้าโรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
การจัดงานในปีนี้เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา โดยไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ขบวนแห่นางสงกรานต์ และขบวนรถแห่บุปผชาติกว่า 100 คัน ซึ่งประกอบด้วยขบวนรถศาสตร์พระราชา ขบวนรถของดีอำเภอชะอำ ขบวนสัตว์ทะเลนานาชนิด และขบวนม้าเต้น สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ร่วมงานและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ
ตลอดแนวชายหาด นักท่องเที่ยวและประชาชนต่างสวมใส่เสื้อผ้าลายดอกสีสันสดใส ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างคึกคักแต่ยังคงความสุภาพตามวิถีไทย ท่ามกลางบรรยากาศรื่นเริงและเป็นกันเอง สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ยังไม่มีแผนการเดินทางในช่วงวันหยุดยาว มาสัมผัสบรรยากาศลมทะเลที่อำเภอชะอำ พร้อมร่วมกิจกรรมสงกรานต์ที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ไทย นอกจากจะได้พักผ่อนคลายร้อนแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย รวมถึงการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ และกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น