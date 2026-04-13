(คลิป)ต่อคิวยาวเหยียด! คนไทยแห่ชม“ปราสาทตาควาย-เนิน 350” พื้นที่ประวัติศาสตร์ครั้งแรก หลังสู้รบ 2 รอบ

สุรินทร์ – ต่อคิวยาวเหยียด ชาวไทยแห่เข้าเที่ยวชมซากปราสาทตาควาย-เนิน 350 พื้นที่ประวัติศาสตร์ชายแดนครั้งแรก หลังสู้รบ 2 รอบ สุดประทับใจทหารไทยช่วยรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้คนไทย แม้ต้องพบเห็นซากความความสูญเสีย และจุด“จ่าเริง” พลีชีพที่คนไทยไม่รู้ลืม
วันนี้( 13 เม.ย. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ ปราสาทตาควายและเนิน 350 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ได้มีการเปิดให้ประชาชนเข้าชม เป็นวันแรก ในวันนี้ (13 เม.ย.)หลังจากปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพื้นที่ จากสถานการณ์การสู้รบ ระหว่างทหารไทยกับกัมพูชา 2 ครั้งที่ผ่านมา โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมระหว่างวันที่ 13-16 เม.ย.69 เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 15.00 น.เพื่อร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคล และเปิดโอกาสให้ประชาชนเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ชายแดน ด้วยการกราบนมัสการสมเด็จองค์ปฐม ขนาด 5 ศอก และ ชมอนุสาวรีย์ นักรบกล้าเนิน 350 ด้วยการแต่งกายสุภาพและให้ปฏิบัติตามระเบียบของพื้นที่อย่างเคร่งครัด อีกด้วย
เมื่อเวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ไปยังปราสาทตาควาย พบว่ามีประชาชนทั้งในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่อำเภออื่นๆใน จ.สุรินทร์ รวมทั้งต่างจังหวัดบางส่วน หลั่งไหลเดินทางเข้าไปชมปราสาทตาควายและเนิน 350 ที่อยู่สูงและห่างขึ้นไปจากปราสาทตาควายประมาณครึ่งกิโลเมตรอย่างคึกคัก ส่งผลให้การจราจรตลอดเส้นทางแน่นขนัด รถยนต์ต่อคิวยาวเหยียดนับกิโลเมตร ประชาชนต้องจอดรถเดินเท้าเพื่อไปเข้าแถวต่อคิวชมปราสาทอย่างยาวเหยียด
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและควบคุมนักท่องเที่ยวไม่ให้ออกนอกเส้นทาง ตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัย ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว แต่ยังมีประชาชนเดินทางมาชมอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวัน แต่นักท่องเที่ยวก็เต็มใจที่จะเข้าชมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ชายแดน เพราะเป็นครั้งแรก ที่จะได้ชมและสัมผัสกับสภาพที่พังเสียหายจากการสู้รบที่ผ่านมา ของปราสาทตาควาย ที่คนไทยยังจดจำวีรกรรมของทหารกล้าไทยที่ผ่านมา รวมทั้งเนิน 350 จุดที่ จ่าเริง เสียสละชีพด้วย
รวมทั้งมีการเล่นน้ำสาดน้ำสงกรานต์คลายร้อนตามเส้นทาง และเข้าเยี่ยมชมความงดงามของโบราณสถานสำคัญดังกล่าว ที่อยู่ในสภาพปะหรักหักพังไม่สมบูรณ์จากแรงระเบิดของการสู้รบที่ผ่านมา แต่ยังคงรูปร่างและเค้าเดิมให้เห็นอยู่ ซึ่งเพิ่งผ่านพ้นเหตุการณ์ความไม่สงบและการสู้รบมาแล้วถึง 2 ครั้ง ภาพของนักท่องเที่ยวที่เดินเคียงข้างร่องรอยความเสียหาย สะท้อนความรู้สึกที่หลากหลาย ทั้งความสุขจากการได้กลับมาเยือน และความห่วงใยต่อสภาพของมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ยังต้องการการฟื้นฟู
ก่อนที่จะเดินขึ้นไปชมเนิน 350 ที่อยู่บนเขา ห่างออกไปประมาณ ครึ่งกิโลเมตร ซึ่งมีหน้าผาที่มีความสวยงาม มองเห็นวิวทิวทัศน์ของประเทศกัมพูชาที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจน รวมทั้งจุดที่จ่าเริง สละชีพ ก็ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารไม่ให้ถ่ายภาพบริเวณเนิน 350 มากนัก โดยเฉพาะอนุสาวรีย์นักรบกล้าเนิน 350 ที่กำลังมีการก่อสร้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ให้ถ่ายภาพจุดนี้
ทั้งนี้ เสียงจากชาวบ้านในพื้นที่ต่างสะท้อนเป็นทิศทางเดียวกัน ที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณะซ่อมแซมปราสาทตาควายโดยเร็ว เพื่อรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และต่างต้องการให้ สถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดี “ปราสาทตาควาย” จะได้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกครั้ง เป็นทั้งจุดหมายปลายทางของนักเดินทาง และพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนชายแดนให้ฟื้นคืนชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในวันข้างหน้า
สำหรับ ประชาชนที่เข้าไปเยี่ยมชมจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยและความเรียบร้อย อาทิ ต้องเดินตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดเท่านั้น ห้ามข้ามรั้วลวดสลิง ออกนอกเส้นทาง โดยเด็ดขาด,ห้ามไลฟ์สด บนแพลตฟอร์มโซเซียลมีเดียต่างๆ เช่น Tik Tok, Facebook, YouTube,ห้ามสัมผัส, เก็บ, ดึง, วัตถุที่พบเห็นออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาด,ห้ามปีนป่ายโบราณสถาน รวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ เพื่อถ่ายรูป ,ถ่ายรูปได้เฉพาะจุดที่กำหนดไว้เท่านั้น,ห้ามแสดงกิริยาไม่สุภาพ หรือถ่ายคลิปเพื่อเป็นการยั่วยุโดยเด็ดขาด,ห้ามทิ้งหรือโยนขยะเข้าไปในบริเวณป่า หรือพุ่มไม้ ให้ทิ้งตามจุดที่กำหนดเท่านั้น
และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย/หรือขอความช่วยเหลือ สามารถโทรสัพท์หา นางขวัญฤทัย ภาสดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ที่หมายเลข 088-374-2931 หรือที่หมายเลขของ ว่าที่ร้อยตรีสิริพงษ์ ชูชื่นบุญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ที่หมายเลข 086-465-1968