"อนุทิน" ลงพื้นที่จันทบุรี ตรวจด่านสงกรานต์ 69 ย้ำ "เมาไม่ขับ" พร้อมสุ่มเช็กสต๊อกน้ำมันสถานีบริการ

จันทบุรี - "อนุทิน" ลงพื้นที่จันทบุรี ตรวจด่านสงกรานต์ 69 ย้ำมาตรการ "เมาไม่ขับ" พร้อมสุ่มเช็กสต๊อกน้ำมันสถานีบริการในพื้นที่-แจงลดราคาต้องสอดคล้องกลไกตลาดโลก
วันนี้ (13 เม.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.จันทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมจุดตรวจด่าน 7 วันอันตราย ที่บริเวณเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะรองผู้ว่าฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
โดยนายกรัฐมนตรี ได้มอบอาหารแห้งและเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจต่างๆ พร้อมเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัยบนท้องถนน "ดื่มไม่ขับ เมาไม่ขับ" ซึ่งผลการตรวจเยี่ยมภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังสถานีบริการน้ำมันเชลล์ หน้าตลาดเจริญสุข เพื่อสุ่มตรวจผู้ประกอบการค้าน้ำมัน ถึงความพร้อมในการให้บริการ ผลการตรวจสอบพบว่า สถานีบริการน้ำมันดังกล่าวมีปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แม้จะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีปริมาณการเดินทางสัญจรหนาแน่นกว่าปกติก็ตาม
ขณะเดียวกัน นายอนุทิน ยังได้ตอบข้อซักถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องการลดราคาน้ำมัน โดยได้รับคำชี้แจงว่า การลดราคาน้ำมันนั้นจำเป็นต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกลไกของราคาตลาดโลก ซึ่งรัฐบาลได้ใช้มาตรการควบคุม "ค่าการกลั่น" และ "ค่าการตลาด" ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อช่วยกดราคาให้ลดลงได้มากกว่าปกติ
ประกอบกับในช่วงนี้ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลง จึงเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้รัฐบาล สามารถสะท้อนต้นทุนและปรับลดราคาขายปลีกภายในประเทศลงตามความเป็นจริงได้
และในช่วงท้ายของการลงพื้นที่ นายกรัฐมนตรีและคณะ ยังได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญในพื้นที่ จ.จันทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล อาทิ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรี และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
รวมทั้ง หลวงพ่อทอง ณ โบสถ์เก่าวัดทองทั่ว โดยมี พระครูจารุเขมากร วิ. ดร. เจ้าคณะตำบลคลองนารายณ์ และเจ้าอาวาสวัดทองทั่ว ให้การต้อนรับและมอบวัตถุมงคล "พระยอดธง" ให้แก่นายอนุทิน เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทยอีกด้วย