รองผู้ว่าฯ กาญจน์ ลุยตรวจ 3 อำเภอชายแดน ช่วงสงกรานต์ กำชับเข้ม “7 วันอันตราย” ดูแล ปชช.เต็มกำลัง

กาญจนบุรี – รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ทองผาภูมิ และสังขละบุรี เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้โครงการ “7 วันอันตราย”
วันนี้ ( 13 เม.ย.)นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 ภายใต้โครงการ “7 วันอันตราย” เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และอาสาสมัคร ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การตรวจวัดแอลกอฮอล์ และการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรีได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเดินทางของประชาชนจำนวนมาก โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยและมีความสุขตลอดช่วงวันหยุดยาว