แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่หนองคายห่วงใยกำลังพลชายแดนด้านไทย-ลาว

หนองคาย-แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่หนองคาย มอบนโยบาย สร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลตามแนวชายแดนไทย – ลาว เน้นย้ำภารกิจเชิงรุก จัดเก็บข้อมูลเกาะดอนเกิดใหม่เป็นระบบป้องกันข้อพิพาท เล็งใช้โดรนลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงมากขึ้น ย้ำยาเสพติดยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรง
วันที่ 13 เมษายน 2569 พลโทธีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมกำลังพลและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความพร้อมของกำลังพลสังกัดกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย และอำเภอโพนพิสัย โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, พลตรีมงคล หอทอง ผบ.กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี, พันเอกอุดมการณ์ ศรีแขไตร รองผู้บังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี, พ.ต.อ.ประภาพ ธิติศักดิ์ รองผบก.ภ.จว.หนองคาย, ตชด.245, ทหารพราน, นรข., ตำรวจ และฝ่ายปกครองร่วมด้วย ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบนโยบาย มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน
พลโทธีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นย้ำการทำงานเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ใน 5 ประเด็กหลัก คือ การบริหารจัดการข้อมูลเกาะดอนเกิดใหม่ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลเกาะดอนที่เกิดขึ้นใหม่ตามแนวลำน้ำโขงอย่างเป็นระบบ พร้อมประสานกันศึกษารายละเอียดด้านข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนป้องกันปัญหาข้อพิพาทและรักษาผลประโยชน์ของชาติ, ยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีสถิติเพิ่มสูงขึ้น
แม่ทัพภาคที่ 2 ให้ถือเป็นภารกิจหลักที่ต้องเผชิญหน้าอย่างจริงจัง มุ่งเน้นการสร้างพลังทางสังคม รณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแสกับภาครัฐ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังที่เข้มแข็งในระดับชุมชน , ประเด็นต่อมาเป็นเรื่องการควบคุมและตรวจสอบสินค้าผ่านแดน แม่ทัพภาคที่ 2 สั่งการให้หน่วยงานความมั่นคงติดตามและตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสินค้าในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย สินค้าเลี่ยงภาษี หรือสินค้าส่งออกที่อาจส่งผลกระทบต่อกลไกทางเศรษฐกิจและระเบียบข้อบังคับของพื้นที่
ที่ขาดไม่ได้คือการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและลาว เน้นย้ำนโยบายการรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับ สปป.ลาว ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค และเพิ่มขีดวามสามารถในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีโดรนมาใช้ในงานด้านความมั่นคงเพื่อช่วยในการเฝ้าตรวจและป้องกันเหตุ สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง การลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงและการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนให้มีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้นด้วย.