(คลิป)เจ๋งจริง!ครูสุโขทัยออกแบบ-ควักทุนสร้างเอง EV4WD ลุยน้ำท่วมได้เป็นเมตร

สุโขทัย – โคตรเจ๋ง..ครูสุโขทัยควักทุนส่วนตัว 2 แสน ออกแบบ-สร้างเอง รถ EV 4WD แบบมีคันเดียวในโลก ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้ศิษย์เห็นแบบทะลุปรุโปร่ง-ลุยได้ทั้งทางเรียบ-ขึ้นเขาลงทุ่ง รวมถึงฝ่าน้ำท่วมได้สูงเป็นเมตร ขนของช่วยผู้ประสบภัย
ไม่ได้ทำมาเล่นๆ สำหรับรถไฟฟ้าระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (EV 4WD) ผลงานล่าสุดของนายไพลรัตน์ สำลี หรืออาจารย์ต่าย หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งได้ควักเงินทุนส่วนตัว 200,000 กว่าบาท สร้างรถไฟฟ้าโฟร์วีลคันนี้ขึ้นมา อย่างมีวัตถุประสงค์
อาจารย์ต่าย เปิดเผยว่า รถ EV ขับเคลื่อน 4 ล้อคันนี้ เป็นการต่อยอดนวัตกรรมด้านพลังงาน สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนนักศึกษา ให้เห็นระบบการทำงานแบบทะลุปรุโปร่ง รวมทั้งสามารถเอาไว้ขับขี่ลุยน้ำท่วม ขนสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ด้วย
“รถไฟฟ้าโฟร์วีลคันนี้ มีคันเดียวในโลก สร้างเอง ออกแบบเอง โครงสร้างโลหะประกอบทางกล เพื่อรองรับน้ำหนักการบรรทุก รวมทั้งการเคลื่อนที่อย่างสมดุลบนถนน เหมือนรถทั่วไป ติดตั้งพวงมาลัยเพาเวอร์ และรับน้ำหนักด้วยระบบแหนบ ขับลุยน้ำท่วมสูง 1 เมตรได้สบาย”
อาจารย์ต่าย บอกอีกว่า หลังจากประกอบรถเสร็จ ก็ได้มีการทดสอบวิ่งบนทางเรียบ และขี่ลุยไปกลางทุ่ง ทดลองขับขึ้นคันนาที่สูงกว่า 1 เมตรได้อย่างง่ายดาย ส่วนผลอื่นๆในภาพรวมก็เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากรถไฟฟ้าขับเคลื่อน 4 ล้อ (EV 4WD) คันนี้แล้ว “อาจารย์ต่าย” ก็ยังมีผลงานสร้างนวัตกรรมอื่นๆอีกมากมาย ทั้งรถเกษตรอเนกประสงค์ ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ วิ่งไปชาร์จไป , รถโฟล์ค EV คลาสสิก , หัวรถไถไฟฟ้า , แขนกลสำหรับผู้พิการ , หุ่นยนต์กู้ภัย , อุปกรณ์เตือนภัยน้ำท่วม , รถจักรยานยนต์-รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ที่ใช้พลังงานจากการผลักขั้วแม่เหล็ก ฯลฯ
ทุ่มเทชีวิตถ่ายทอดความรู้แก่ลูกศิษย์ จนได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 6 ปี 2568 “รางวัลคุณากร” ครูผู้เป็นนวัตกรอัจฉริยะ ผู้สร้างขุมพลังงาน เพื่อโลกปัจจุบันและอนาคต อีกด้วย