สารพิษปนเปื้อนน้ำกก ทำสงกรานต์หาดเชียงรายสิ้นมนต์ คนเที่ยวสุดซบเซา

เชียงราย – สารพิษโลหะหนักปนเปื้อนน้ำกก ส่งผบกระทบแรง..จนสงกรานต์หาดเชียงราย ที่เคยคึกคักมาทุกปีถึงขั้นสิ้นมนต์ คนเที่ยวสุดซบเซา ร้านค้าเงียบเหงาตั้งแต่เปิดวันแรก 1 เมษาฯ จนถึงวันนี้ ขณะที่ อบต.ติดประกาศหราริมฝั่งบางจุดสารหนูเกินมาตรฐาน-ให้หลีกเลี่ยงสัมผัสน้ำกกทุกกรณี
วันนี้ (13 เม.ย.69) ซึ่งเป็นวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2569 แต่บรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำกก-สวนสาธารณะหาดเชียงราย ต.รอบเวียง ติดต่อกับเขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและเคยมีผู้คนเดินทางไปนั่งร้านริมแม่น้ำ สังสรรค์รวมทั้งเล่นน้ำกันอย่างคึกคักทุกปี แต่ปีนี้กลับเงียบเหงาผู้คนบางตา พ่อค้าแม่ค้าที่มาเปิดร้านกันไม่มากนัก ร้านค้าบางแห่งก็ปิดกิจการลงชั่วคราวจนเหลือแต่เพิงร้านเก่า
ขณะที่นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย ได้ติดประกาศ อบต.รอบเวียง แจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำกกทุกกรณี ไม่ควรใช้ในการล้างผัก ผลไม้ อาบน้ำ หรือให้สัตว์เลี้ยงดื่ม รวมทั้งให้งดการลงเล่นน้ำหรือสัมผัสน้ำโดยไม่จำเป็น หากมีอาการผิดปกติ เช่น ผื่นคัน คลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสียและมีประวัติสัมผัสน้ำควรรีบแจ้งแพทย์ด้วย
โดยให้เหตุผลว่าได้มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำแม่น้ำกกเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2568 ว่าอยู่ในระดับ "พอใช้ถึงเสื่อมโทรม" บางจุดตรวจพบ "สารหนู" เกินค่ามาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ปัจจุบันมีการสำรวจการใช้น้ำต่างๆ ทั้งประปา เกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ดังนั้นจึงมีข้อเตือนดังกล่าวจนกว่าจะมีการยืนยันควาสมปลอดภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ
ด้านผู้ประกอบการค้าขายที่หาดเชียงราย กล่าวว่าตามปกติทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำสงกรานต์หาดเชียงรายเป็นจำนวนมาก จนต้องมีการจัดร้านค้าริมน้ำเป็น 3 แถว แต่ปีนี้ลดลงเหลือเพียงแถวเดียว ทั้งนี้สถานการณ์เริ่มซบเซาตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริการคือวันที่ 1 เม.ย.เป็นต้นมาแล้ว บางวันมีลูกค้าแค่ 3 โต๊ะ ซึ่งไม่เคยพบเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน และกระทบต่อต้นทุนการสร้างร้านค้า แพ การหมุนเวียนเงิน หนี้สิน ฯลฯ เป็นอย่างมาก จึงอยากชวนนักท่องเที่ยวว่าถ้าไปเยือนหาดเชียงรายไม่ต้องลงน้ำก็ได้ มาทานอาหารและชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำขุนเขาที่ยังคงงดงามเหมือนเดิม.