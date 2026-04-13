เชียงใหม่อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกเตรียมแห่ทั่วเมืองให้คนร่วมสรงน้ำสืบสานประเพณีสงกรานต์

เชียงใหม่ – เชียงใหม่อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก เตรียมตั้งขบวนพร้อมพระพุทธรูปสำคัญอีก 48 วัด แห่ทั่วเมืองให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันสรงน้ำตามประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ช่วงเช้าวันนี้(13 เม.ย.69) ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ออกจากพระวิหารลายคำ ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกแล้วเคลื่อนขบวนไปยังบริเวณแยกสันป่าข่อย เพื่อตั้งขบวนร่วมกับพระพุทธรูปสำคัญจากวัดต่างๆ ของเชียงใหม่ 48 วัด สำหรับเตรียมเคลื่อนขบวนแห่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันสรงน้ำพระในช่วงบ่ายวันนี้ ตามประเพณีในช่วงสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งขบวนจะมีการจัดประดับตกแต่งขบวนแห่ตามแบบล้านนาอย่างสวยงาม พร้อมทั้งมีการแสดงต่างๆ โดยมีการเคลื่อนขบวนออกจากแยกสันป่าข่อย ผ่านสะพานนวรัฐ เข้าสู่ถนนท่าแพ ผ่านข่วงประตูท่าแพ และไปสิ้นสุดที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร