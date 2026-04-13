ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ถวายผ้าอังสะ สรงน้ำพระพรหมภูมิปาโล

กาฬสินธุ์-ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมถวายผ้าอังสะและสรงน้ำพระพรหมภูมิปาโล เสริมสิริมงคลปีใหม่ไทย เนื่องในเทศกาลนมัสการและสรงน้ำพระพรหมภูมิปาโล ประจำปี 2569
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ บันไดสวรรค์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วยนายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีถวายผ้าอังสะและสรงน้ำพระพรหมภูมิปาโล เนื่องในเทศกาลนมัสการและสรงน้ำพระพรหมภูมิปาโล ประจำปี 2569 มีหัวหน้าส่วนราชการ มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีถวายผ้าอังสะและสรงน้ำพระพรหมภูมิปาโล
พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ ดร. เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่าการแห่ผ้าอังสะเปลี่ยนผ้าพระพรหมภูมิปาโล เป็นงานบุญของชุมชนที่ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ทั้งนี้พระพรหมภูมิปาโล เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอสหัสขันธ์ โดยผ้าอังสะต้องใช้ผ้ากว่า 70 เมตร และต้องตัดเย็บอย่างดี
การถวายผ้าอังสะจะช่วยคุ้มครองให้ลูกหลานอยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ทำให้ร่มเย็นเป็นสุข โดยทางวัดพุทธาวาสภูสิงห์ ได้กำหนดพิธีถวายผ้าและเปลี่ยนผ้าอังสะ 3 ฤดู หมุนเวียนไปตามความเหมาะสมและวาระพิเศษต่างๆ
ทั้งนี้พระพรหมภูมิปาโล เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ หน้าตัก 10.5 เมตร สูง 17.80 เมตร สร้างเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2511 โดยนายบุรี พรหมลักขโณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์สมัยนั้น ซึ่งการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่บนยอดเขาภูสิงห์ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านที่ได้ย้ายถิ่นฐานจากบ้านเดิม บ้านคำคา ตำบลโนนศิลา หลังมีการสร้างเขื่อนลำปาว ซึ่งชาวบ้านมีความศรัทธาและมีความผูกพันอย่างมาก