(คลิป)ยังดับไม่สนิท เพลิงไหม้โรงงานน้ำตาลพิมาย โคราช ไฟยังคุกรุ่นในกองกากอ้อยขนาดใหญ่

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- คืบหน้า ไฟไหม้โรงงานน้ำตาลพิมาย โคราช ยังดับไม่สนิท ไฟยังคุกรุ่นอยู่ในกองกากอ้อยขนาดใหญ่ ทางจังหวัดฯ ระดมรถดับเพลิงทหาร ร่วมภาคเอกชน ปภ. ท้องถิ่นลุยเข้าดับไฟในกองกากอ้อย ดับได้กว่า80% แล้ว ทำให้กลุ่มควันสีดำลดลง ล่าสุดยังต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด จนท.พร้อมอาสากู้ภัยฯเข้าไปฉีดน้ำดับไฟภายในโรงงานต่อเนื่อง
วันนี้ ( 13 เม.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า เหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงภายในโรงงานน้ำตาลพิมาย ของ บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด เลขที่ 222 หมู่ที่ 18 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เมื่อช่วงเวลา 11.15 น. วานนี้ (12 เม.ย.69) ทุกภาคส่วนได้ระดมรถน้ำดับเพลิง กว่า 30 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าไปภายในเพื่อฉีดน้ำดับเพลิง และสกัดเพลิงจากด้านนอกไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารอื่นๆ โดยต้นเพลิงเกิดบริเวณสายพานลำเลียงกากอ้อยขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน ประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัด จึงเป็นเหตุให้เกิดไฟลุกไหม้และลามอย่างรวดเร็ว ทางโรงงานฯ ต้องเร่งนำรถบรรทุก รถตัก และรถชนิดต่างๆ ออกจากโรงงานไปไว้ในที่ปลอดภัย และสามารถควบคุมไว้ได้ในช่วงเย็นวันเดียวกัน นั้น
ต่อมาเมื่อเวลา 20.15 น. จังหวัดนครราชสีมาได้ขอความร่วมมือไปยังกองทัพภาคที่ 2 จัดส่งรถดับเพลิงและกำลังทหาร รวมทั้งทางเอกชน อาทิ มูลนิธิฮุก 31 นครราชสีมา มูลนิธิสว่างเมตตานครราชสีมา มูลนิธิสว่างวิชชาปากช่อง มูลนิธิสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์ สำนักงาน ปภ.จังหวัดนครราชสีมา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา จัดส่งรถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ เข้าสมทบกับปกครองอำเภอพิมาย ลุยเข้าไปภายในเพื่อดับเพลิงที่คุกรุ่นอยู่ในกองกากอ้อย พร้อมใช้รถเกรดดันกองกากอ้อยออกมา ฉีดน้ำดับเพลิง จนสามารถดับไฟได้กว่า 80 % แล้ว แต่มีบางส่วนไฟยังคุอยู่เนื่องจากกองกากอ้อยมีขนาดใหญ่และสูงมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังเข้าไม่ถึง แต่ทำให้ควันไฟสีดำที่ลอยปกคลุมไปทั่วตำบลหนองระเวียงใกล้กับที่ตั้งโรงงานลดน้อยลง
และช่วงกลางดึกวานนี้ ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “ Kitsada Top” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเมตตานคราชสีมาที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ได้บันทึกภาพภายในโรงงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กับทีมอาสากู้ภัยฯ ท่ามกลางกลุ่มควันที่ฟุ้งกระจายเต็มโรงงานโพสต์ลงในโซเชียล และขึ้นแคปชันว่า “อัพเดทสถานการณ์ไฟไหม้โรงงานน้ำตาลพิมายล่าสุด 21.17 น.” ซึ่งมีชาวโซเชียลเข้าไปสอบถามสถานการณ์เป็นระยะๆ ผู้โพสต์รายงานว่า ทางเจ้าหน้าที่และอาสากู้ภัยฯ ได้ถอนกำลังออกมาเวลาเที่ยงคืน เพราะสามารถคุมเพลิงอยู่ในวงจำกัดได้แล้ว แต่ยังมีอีก 20% ยังมีไฟลุกติดบางพื้นที่ ควบคุมได้ในวงจำกัด
ล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ (13 เม.ย.69) สถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และเจ้าหน้าที่ พร้อมอาสากู้ภัยฯ ยังต้องเข้าไปฉีดน้ำดับไฟภายในโรงงานต่อเนื่อง เพราะยังดับสนิทไม่หมด ไฟยังคุมีกลุ่มควันลอยออกมาจากกองกากอ้อย คาดว่า จะใช้เวลาอีกหลายวัน เพราะต้องดับไฟจนสนิทไม่ให้เหลือเชื้อไฟหรือความร้อนสะสมจนเกิดการปะทุขึ้นมาอีก
ในขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกราย ชื่อ “แตงไทย มินิมาร์” โพสต์ภาพไฟไหม้อีกจุด ระบุว่า “อ้อยข้างๆๆ โรงงานไหม้หมดเลยๆ ข้ามถนนไปไหม้อีกฝั่งหนึ่ง เหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลย” ซึ่งพิกัดที่เกิดไฟไหม้จุดนี้ อยู่ใกล้กับโรงงานน้ำตาลพิมายที่เกิดไฟไหม้ใหญ่ คาดว่า สะเก็ดไฟจะปลิวตามลมข้ามฝั่งมาตกที่ป่าอ้อยและพื้นที่เกษตรของชาวบ้าน ซึ่งมีรายงานว่า มีไร่อ้อยของชาวบ้านเสียหายทั้งไร่หลายราย เพราะสภาพอากาศร้อนมากและลมแรง