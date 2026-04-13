ผู้ว่าฯ เชียงใหม่นำทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ พร้อมเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ปี69

เชียงใหม่ – ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุและสามเณร 120 รูป เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2569 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณี พร้อมเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด "แอ่วม่วน สาดสนุก เสิร์ฟความสุข ปี๋ใหม่เมือง"
เช้าวันนี้(13 เม.ย.69)ที่ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางวิยะดา นราดิศร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ ประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห่งถวายแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนา เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2569 โดยมี พระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวง นำพระสงฆ์และสามเณร 120 รูป ออกรับบิณฑบาตจากประชาชน
ทั้งนี้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของไทยที่มีมาแต่ช้านาน ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่และชาวล้านนาภาคเหนือเรียกประเพณีนี้ ว่า ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ถือเป็นวันมหาสงกรานต์ และวันมหามงคล เป็นวันครอบครัวที่ประชาชนจะได้กลับภูมิลำเนามารวมญาติกันอย่างพร้อมหน้า เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณด้วยการรดน้ำดำหัวตามแบบประเพณีโบราณ
นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เป็นประธานเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2569 ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "แอ่วม่วน สาดสนุก เสิร์ฟความสุข ปี๋ใหม่เมือง" เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนา และส่งเสริมเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสู่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดสงกรานต์
สำหรับงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2569 ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้พบกับกิจกรรมสุดม่วนใจ๋มากมาย อาทิ ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญ ,การแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนา ,การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง พร้อมทั้งสนุกสนานไปกับการเล่นน้ำสงกรานต์ และยังมีกิจกรรมอุโมงค์น้ำ ,การแสดงดนตรีบนถนนท่าแพ ตลอดจนกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ อีกมากมาย ที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้นำมาให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ม่วนตลอดเทศกาลสงกรานต์นี้