ยิงหนุ่มใหญ่ดับกลางถนนรับสงกรานต์เหตุขอเงิน 10 บาทกินเหล้าไม่ได้

อุบลราชธานี-ยิงหนุ่มใหญ่ดับคาถนนเหตุขอเงิน 10 บาท จากตาไม่ได้ บอกเงินแค่ 10 บาท ไม่มีก็ให้ไปตาย ด้านตากลับมาเล่าให้หลานฟัง ทำให้โกรธจัด จนถึงขั้นใช้อาวุธปืนปากกายิงเข้าคอ 1 นัด ตกรถเสียชีวิต นายอำเภอลงพื้นที่ดูจุดเกิดเหตุ พร้อมทำพิธีจุดธูปเชิญวิญญาณออกจากจุดเกิดเหตุไปโรงพยาบาลรอชันสูตร
เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 12 เม.ย. ร.ต.อ.มนูญ การกล้า รองสารวัตรสอบสวน สภ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี รับแจ้งมีเหตุชายถูกยิงเสียชีวิตบนถนนทางเข้าบ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี หลังรับแจ้งรายงานให้ พ.ต.อ.คนองฤทธิ์ ดาราช ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบ ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี แพทย์เวร พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยกู้ภัยจีตัมเกาะจุด อ.ม่วงสามสิบ เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอยู่บนถนนคอนกรีตทางเข้าบ้านหนองขุ่น พบร่างของนายจีระศักดิ์ หมีคำ อายุ 47 ปี นอนเสียชีวิตในสภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ลำคอด้านซ้าย 1 นัด ศพไม่สวมเสื้อ สวมกางเกงช้างขายาวสีฟ้า ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสีน้ำเงิน สภาพเก่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ชนรั้วบ้านในที่เกิดเหตุได้รับความเสียหาย
จากการสอบสวนนายครรชิต พิมพ์พลา อายุ 54 ปี ผู้ทราบเหตุการณ์เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุนายธร (นามสมมุติ) ซึ่งเป็นตาของนายพรชัย โภคนันท์ อายุ 23 ปี ผู้ก่อเหตุมาเล่าให้ตนฟังว่า ขณะที่เดินไปซื้อสุราที่ร้านค้าข้างบ้าน นายจีระศักดิ์ผู้ตาย ได้ขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเข้ามาขอเงินนายธร 10 บาท นายธร บอกว่าไม่มี ทำให้นายจีระศักดิ์ เกิดความไม่พอใจต่อว่านายธร ว่าเงินแค่ 10 บาท ไม่มีก็ไปตายซะ
หลังจากนั้นนายธร กลับมาถึงบ้านก็มาเล่าให้ตนฟัง โดยมีนายพรชัย ผู้ก่อเหตุซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของนายธร เดินผ่านมาได้ยินพอดี จึงทำให้นายพรชัย ไม่พอใจโกรธแค้นที่นายจีระศักดิ์ต่อว่าตาให้ไปตาย นายพรชัยจึงเข้าไปต่อว่านายจีระศักดิ์จนมีปากเสียงกัน หลังจากนั้นนายพรชัยได้กลับเข้าบ้าน ตอนเกิดเหตุตนเองไม่เห็นเหตุการณ์ แต่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด ตอนนั้นคิดว่าเป็นยางรถระเบิด จนกระทั้งชาวบ้านบอกว่ามีคนถูกยิงตาย จึงมามาทราบภาพหลังว่านายพรชัย เป็นผู้ก่อเหตุยิงนายจีระศักดิ์จนถึงแก่ความตาย ก่อนจะหลบหนีไป
ด้านนางสาวสันทวี พิมพ์แน่น อายุ 50 ปี พี่สาวของจีระศักดิ์ผู้ตาย ซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุนายจีระศักดิ์ น้องชายกำลังจะขับรถจักรยานยนต์เข้าบ้าน แต่ถูกนายพรชัยตะโกนด่าท้าทายนายจีระศักดิ์ นายจีระศักดิ์จึงได้ขับรถจักรยานยนต์เข้าไปหาตามคำท้า ต่อจากนั้น นายพรชัยได้เข้าไปในบ้านแล้วออกมาพร้อมปืนปากกาไม่ทราบขนาด นายพรชัยใช้ปืนยิงนายจีระศักดิ์ จนตกรถเสียชีวิตดังกล่าว และรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ แต่เกิดเปลี่ยนใจภายหลังได้หลบหนีไป
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ประสานญาติของนายพรชัย ให้เกลี่ยกล่อมนายพรชัย มาเข้ามอบตัวสู้คดี โดยเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความเป็นธรรม ส่วนชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ได้แบ่งกำลังออกติดตามตัวนายพรชัยตามจุดที่คาดว่านายพรชัยไปหลบซ่อน แต่ก็ยังไม่พบตัว ส่วนสาเหตุที่แท้จริงจะเกิดจากการขอเงินตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ ต้องรอสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะนำร่างของนายจีระศักดิ์ ส่งชันสูตร นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอม่วงสามสิบ ได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุและได้จุดธูปเชิญวิญญาณนายจีระศักดิ์ ให้ออกจากจุดเกิดเหตุ ตามไปกับร่างที่ไร้วิญญาณ เพื่อทำการชันสูตรด้วย