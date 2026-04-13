(คลิป)อัญเชิญ”พระใส”แห่รอบเมืองให้ชาวหนองคายสรงน้ำขอพรปีใหม่ไทย

หนองคาย-มหาชนชาวหนองคายร่วมกันอัญเชิญหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ลงจากพระอุโบสถ แห่ 3 รอบ พร้อมแห่รอบเมืองให้ประชาชนรดสรงน้ำขอพรในงานสงกรานต์ผ้าขาวม้า สมมาหลวงพ่อพระใส
เช้าวันนี้ (13 เม.ย.) ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, พระเทพวชิรคุณ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวหนองคาย อัญเชิญหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ลงจากพระอุโบสถ แห่รอบพระอุโบสถ 3 รอบ ในทุกปีกิจกรรมนี้จะเป็นที่เฝ้ารอของชาวหนองคายและผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา จะได้ร่วมกันแห่องค์หลวงพ่อพระใสและแห่รอบเมืองให้ประชาชนได้รดสรงน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ส่วนประชาชนก็รอไหว้สักการะอยู่รอบอุโบสถ และนำน้ำอบน้ำหอมมารดสรงน้ำองค์หลวงพ่อพระใสด้วย โดยปีนี้มีชื่องานว่า สงกรานต์ผ้าขาวม้า สมมาหลวงพ่อพระใส
หลังจากแห่รอบพระอุโบสถ 3 รอบ แล้ว ได้อัญเชิญหลวงพ่อพระใสเป็นองค์พระประธานแห่ไปรอบเมือง ให้ประชาชนได้สรงน้ำหลวงพ่อพระใสเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เคยจัดทุกปี เช่นทำบุญตักบาตร แก้ปีชง แก้บน มหรสพรื่นเริงต่าง ๆ ปีนี้ก็จัดยิ่งใหญ่เช่นเคย และทางวัดจะอัญเชิญหลวงพ่อพระใสกลับไปประดิษฐานยังพระอุโบสถตามเดิมในวันที่ 18 เม.ย.นี้.