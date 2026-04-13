ขนส่งฟันธงเบรกรถพ่วง 18 ล้อมรณะ ปกติ แต่เพลามีปัญหา-คาใจตรวจสภาพผ่าน!?

ลำปาง – คืบหน้าอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงชน วินาศ9 คัน เจ็บ 8 ดับ 2 เด็ก 3 ขวบแม้รอดปาฏิหาริย์แต่ต้องกำพร้าพ่อและแม่ทันที..ล่าสุดขนส่งฟันธงเบรกพ่วงมรณะปกติ-แต่เพลาหน้าซ้ายมีปัญหา ติดใจผ่านการตรวจสภาพรถมาได้อย่างไร ขณะที่คนขับได้ประกันแล้ว ส่วนญาติผู้เสียชีวิตยื่นข้อเสนอ 22 ล้านรอนัดวันไกล่เกลี่ย
ความคืบหน้า กรณีรรถบรรทุกพ่วงพุ่งชนรถของประชาชนที่สัญจรอยู่บนถนนพหลโยธิน(ขาขึ้น) กม.601 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งเป็นช่วงที่ก่อสร้างทาง ตรงข้ามอุทยานแห่งชาติแม่วะ เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 69 เวลาประมาณ 14.45 น. ทำให้รถได้รับความเสียหาย 9 คัน(รวมรถบันทุก) มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 8 ราย ล่าสุดปลอดภัยกลับบ้านได้ทั้งหมดแล้ว แต่ในเหตุกาณณ์ดังกล่าวทำให้สองสามีภรรยาเสียชีวิตส่วนลูกน้อยวัย 3 ขวบ ซึ่งรอดปาฏิหาริย์ แต่ก็ต้องกำพร้าทั้งพ่อและแม่ในทันที
ล่าสุด ร.ต.ท.วราเทพ ศรีน้อย รอง สว.สอบสวน สภ.เถิน เจ้าของคดี เปิดเผยว่า จากการพูดคุยเจรจากันระหว่างญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง 2 คน ร่วมกับตัวแทน คปภ. ตัวแทนบริษัทประกันภัย และฝ่ายของบริษัทขนส่ง(รถบรรทุก) เมื่อวานนี้(12 เม.ย.)ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า ผู้เสียชีวิตทั้งสองรายจะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากวงเงินประกันทั้งหมดที่ทำไว้กับ บริษัทวิริยะประกันภัย 2 ฉบับทั้งหัวและพ่วง , ประกันภัยภาคสมัครใจทั้งหัวและพ่วง รวม 4 กรมธรรม์ รวมแล้ว 2 ล้านบาท และมีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้เกิดเหตุด้วยซึ่งทำความคุ้มครองไว้ 2 แสนบาท รวมแล้วจะได้รับค่าสินไหมทดแทนรายละ 2.2 ล้านบาท เบื้องต้นทางบริษัทฯได้มอบเงินเป็นค่าปลงศพ 100,000 บาท
ทั้งนี้ทางญาติผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย ได้ยื่นข้อเสนอเรียกร้องค่าเยียวยาเพิ่ม เป็นค่าเสียประโยชน์จากการทำงานของทั้ง2คน โดยนับรวมอายุไปจนถึง 60 ปี และ ค่าขาดการอุปการะของเด็กที่ขาดทั้งพ่อและแม่จนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ วงเงิน 22 ล้าน ซึ่งในส่วนนี้ต้องรอให้เสร็จงานศพก่อนแล้วจะนัดการเจรจาไกล่เกลี่ยกันอีกครั้งหากตกลงกันไม่ได้ก็ต้องให้ฝ่ายผู้เสียหายฟ้องเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ทางแพ่งต่อไป
ในส่วนของรถบรรทุก ซึ่งก่อนหน้านั้นนายเอ บุญคุ้ม อายุ 40 ปี คนขับรถบรรทุก ชาวจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ว่า เบรกรถแตก จึงบังคับรถไม่ได้ แต่ล่าสุดผลการตรวจสอบสภาพรถของสำนักงานขนส่งอำเภอเถิน ระบุว่า เบรกรถบรรทุกใช้งานได้ปกติ แต่เพลาด้านซ้ายหน้ารถมีปัญหา หากตรวจสภาพรถจะไม่สามารถตรวจผ่านได้
แต่จากข้อมูลพบว่ารถคันดังกล่าวได้ตรวจสภาพรถและผ่านเรียบร้อยเมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเรื่องนี้อาจจะต้องมีการตรวจสอบขบวนการตรวจสภาพรถอีกครั้งว่าสามารถให้รถในสภาพนี้ออกมาวิ่งได้อย่างไร ส่วนคนขับรถพนักงานาสอบสวนได้ให้ประกันตัวออกไปแล้ว ด้วยวงเงิน(เงินสด) 100,000 บาท
ขณะที่รถผู้เสียหายทั้งหมดถูกลากมาไว้ที่ ที่เก็บซากรถ สภ.เถิน เพื่อรถการตรวจสอบต่อไป