ถนนข้าวเหนียวเปิดเล่นน้ำสงกรานต์เย็นวันนี้ก่อนประเดิมเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์วันแรก

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ชาวขอนแก่น ทำบุญตักบาตรในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเริ่มเปิดถนนข้าวเหนียวเล่นน้ำสงกรานต์ในช่วงเย็นวันนี้ 16.00 น. จากนั้น 19.00 น. ก็จะถึงเวลาที่นักท่องเที่ยวรอคอย กิจกรรมการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์
วันนี้(13 เม.ย.)ที่ศาลหลักเมืองขอนแก่น หรือเกาะวัฒนธรรม นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมนายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย นายก เทศมนตรีนครขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว โดยมีส่วนราชการ และประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมพิธี ในการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร 87 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
นอกจากนี้ที่เกาะวัฒนธรรม ยังได้มีการประดิษฐานพระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 20 คุ้มวัดในเขตเมืองขอนแก่น มาให้ประชาชนไหว้พระขอพรและสรงน้ำพระตามประเพณีไทย
งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว 2569 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ทั้งนี้ กิจกรรมถนนข้าวเหนียว มีแนวคิดในการใช้พื้นที่ “สาดสุข สนุกสนาน คลื่นมนุษย์ ถนนข้าวเหนียว ขอนแก่น”
สำหรับกิจกรรมถนนข้าวเหนียวจะเริ่มขึ้นวันนี้ในเวลา 16.00 น. จากนั้นเวลา 18.30 น. จะมีพิธีเปิดถนนข้าวเหนียว และเวลา 19.00 น. ก็จะเริ่มกิจกรรมการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์
ประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่ประชาชนชาวไทยยืดถือ ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ สำหรับภาคอีสาน ถือว่าเป็นการทำบุญเดือนห้า หรือ บุญสรงน้ำตามหลักธรรมเนียม "ฮีดสิบสอง" นับเป็นวัฒนธรรมที่เปี่ยมด้วยคุณค่าและสาระ เต็มไปด้วยบรรยากาศของความงดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร กตัญญู ความสนุกสนาน รื่นเริง ความอบอุ่นและการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ยังเป็นประเพณีสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของฟ้องถิ่นอีกด้วย
วันสงกรานต์ในปัจจุบันตรงกับวันที่ 13 เมษายน เรียกว่า วัน "มหาสงกรานต์"หรือ "วันเริ่มต้นปีใหม่" เป็นวันทำบุญใหญ่ประจำปี มี 3 วัน คือ วันที่ 13 เมษายนเป็นวันมหาสงกรานต์ หรือวันส่งท้ายปีเก่า วันที่ 14 เมษายน เป็นวันกลางหรือวันเนา และวันที่ 15 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่หรือวันเถลิงศก
วันที่ 13 เมษายน นอกจากจะเป็นวันมหาสงกรานต์แล้ว รัฐบาลยังกำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ลูกหลานได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งก็คือบุพการี ผู้อาวุโส หรือผู้ใหญ่ในชุมชน โดยส่วนใหญ่ชาวไทยนิยมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการแสดงถึงถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ญาติมิตรที่จากไปอยู่ต่างถิ่นเพื่อประกอบภาระ หน้าที่การงานของตน ได้กลับมายังถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อพบปะสังสรรค์ ตลอดจนร่วมทำบุญสร้างกุศลกับคนในครอบครัว จึงถือเป็นช่วงเวลาที่อบอวลไปด้วยความรัก ความอบอุ่นและความสุขอย่างแท้จริง ในช่วงสงกรานต์ยังถือว่าเป็นโอกาสดีที่ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันแสดงออกถึงการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม โดยการทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ และก่อให้เกิดความสุข