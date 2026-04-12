เริ่มแล้ว! สงกรานต์หัวหินสุดคึกคัก เปิดไฮไลท์ “ทะเลเซิร์ฟ” ครั้งแรก นทท.ไทย-ต่างชาติแห่ร่วมงานแน่น

ประจวบคีรีขันธ์ - บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ที่ หัวหิน คึกคักอย่างยิ่ง หลังเปิดงาน “Hua Hin Songkran Fest 2026” อย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่หลั่งไหลเข้าร่วมเล่นน้ำจำนวนมาก โดยเฉพาะไฮไลท์ “ทะเลเซิร์ฟ” ในอุโมงค์น้ำที่จัดขึ้นเป็นปีแรก สร้างสีสันและความสนุกสนานตลอดงาน
วันนี้ ( 12 เม.ย.) นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลสงกรานต์ Hua Hin Songkran Fest 2026 ณ บริเวณถนนดำเนินเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีนครหัวหิน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
นายนพพร วุฒิกุล กล่าวว่า การจัดงานประเพณีสงกรานต์ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2569 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองหัวหินให้สอดรับกับยุคสมัย
สำหรับปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “Hologram” เพิ่มความทันสมัยให้กับเทศกาล ภายในงานมีโซนอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่กว่า 1,000 ตารางเมตร โซนปาร์ตี้โฟม สวนน้ำสำหรับเด็ก มินิคอนเสิร์ต รวมถึงกิจกรรมสรงน้ำ พระพุทธสิหิงค์ และไหว้พระประจำวัน เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันไปจนถึงเที่ยงคืน
ก่อนพิธีเปิดงาน กลุ่มผู้สูงอายุยังได้ร่วมสาธิตการละเล่นพื้นบ้าน อาทิ งูกินหาง แม่ช่วง หึ่มยึด ผีอึ่งอ่าง และรำแม่ศรี สะท้อนถึงอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นของหัวหินที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
ขณะที่ไฮไลท์สำคัญในพิธีเปิด คือการร่วมกิจกรรม “ทะเลเซิร์ฟ” ภายในอุโมงค์น้ำ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสนุกแบบใหม่ให้กับงานสงกรานต์หัวหินในปีนี้
ทั้งนี้ ในวันที่ 13 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. จะมีพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์และพระประจำวัน พร้อมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และในเวลา 12.30 น. จะมีการปล่อยขบวนแห่ หลวงพ่อนาค และขบวนแห่นางสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทยและสร้างสีสันด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง