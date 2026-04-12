“เสือดาววัยรุ่น” โผล่หาน้ำกลางป่ามรดกโลกแก่งกระจาน นักท่องเที่ยวตื่นเต้นพบสัตว์ป่าคุ้มครองใกล้ชิด

เพชรบุรี - บรรยากาศช่วงฤดูร้อนในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังมีการเผยภาพ “เสือดาววัยรุ่น” ออกมาปรากฏตัวบริเวณลำธาร เพื่อหาน้ำกินท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด
นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า ภาพดังกล่าวถูกบันทึกไว้ได้โดยนายปรีชา ทองประไพ ช่างภาพสัตว์ป่าและนักท่องเที่ยว ขณะพบ เสือดาว วัยรุ่น เดินลงมายังแหล่งน้ำบริเวณลำธาร 3 กม.18 ถนนทางขึ้นเขาพะเนินทุ่ง ในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศร้อนจัด
จากการสังเกตพบว่า เสือดาวตัวดังกล่าวมีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และคาดว่าอาจเป็นตัวเดียวกับที่เคยปรากฏตัวเมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา บริเวณลำธาร 2 กม.17 ก่อนถึงเทรลบ้านช้างเหยียบ โดยทั้งสองครั้งพบในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน สะท้อนพฤติกรรมการออกหาน้ำในช่วงบ่ายของสัตว์ป่าในฤดูแล้ง
อย่างไรก็ตาม หัวหน้าอุทยานฯ ย้ำเตือนนักท่องเที่ยวว่า ในช่วงฤดูร้อน สัตว์ป่ามีแนวโน้มออกมาใกล้แหล่งน้ำและถนนมากขึ้น จึงขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การหยุดรถเว้นระยะห่างเมื่อพบสัตว์ป่า ห้ามเข้าใกล้หรือรบกวน งดใช้เสียงดัง และห้ามให้อาหารสัตว์ป่า เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามธรรมชาติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ในอนาคต
ทั้งนี้ การพบเห็นสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างเสือดาวในธรรมชาติ นับเป็นสัญญาณที่ดีของความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ามรดกโลก และตอกย้ำความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ขอบคุณภาพ : ปรีชา ทองประไพ