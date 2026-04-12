สุรินทร์จัดบวงสรวงปราสาทตาเมือนธม พร้อมเปิด “ตาควาย-เนิน350”ให้ปชช.เที่ยวชมเป็นครั้งแรกหลังสู้รบ 13-16 เม.ย.นี้

สุรินทร์ - ชาวพนมดงรัก สุรินทร์ จัดพิธีบวงสรวงปราสาทตาเมือนธม งานประเพณีเยี่ยมเยือนตาเมือนเดือนเมษา ครั้งที่ 23 อย่างเข้มขลังตามโบราณ เผยจัดเป็นการภายในแบบรวบรัดและเรียบง่าย ยังไม่ให้ปชช.เข้าร่วมเพื่อความปลอดภัย เหตุสถานการณ์ชายแดนยังไม่ปกติ เตรียมเปิดให้ประชาชนเข้าเที่ยวชม “ปราสาทตาความและเนิน 350” เป็นครั้งแรกหลังสู้รบ 13-16 เม.ย.69 นี้
วันนี้ (12 เม.ย. 69 ที่ปราสาทตาเมือนธม บ.หนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ นายพัฒนา พี่งผล นายอำเภอพนมดงรัก ได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะปราสาทตาเมือนธม ในงานประเพณีเยี่ยมเยือนตาเมือนเดือนเมษา ครั้งที่ 23 ประจำปี 2569 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง ซึ่งจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 23 โดยมี จ.ส.ต.ธวัชชัย รัตนสงคราม นายก อบต.ตาเมียง นางปทิดา ตันติรัตนานนท์ ส.ส.สุรินทร์ เขต 8 นางธัญพร มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธี
ปีนี้สถานการชายแดนยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง ทำให้พิธีบวงสรวงจึงต้องจัดแบบรวบรัดและเรียบง่าย แต่ถูกต้องและตรงตามโบราณประเพณี โดยไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเพื่อความปลอดภัย มีเพียงเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง หัวหน้าส่วนราช เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ และผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ตาเมียง เข้าร่วมพิธี โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ทหารคอยดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
โดยขบวนพิธีเริ่มตั้งขบวนจากบริเวณด้านทางเข้าปราสาท จากนั้นจึงเดินเข้าไปด้านหน้าตัวปราสาท ซึ่งเป็นบริเวณพิธีบวงสรวง โดนมีการจัดเตรียมโต๊ะและของเซ่นไหว้ไว้แล้ว เมื่อผู้ร่วมงานทั้งหมดเข้ามาถึงบริเวณพิธีแล้ว จากนั้นพ่อพราหมณ์ก็นำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธี ตามโบราณประเพณีที่ปฏิบัติกันมาเหมือนทุกๆปี แต่ปีนี้จะเน้นแบบรวบรัด เรียบง่าย โดยเฉพาะช่วงของการรำบวงสรวงนั้นทุกๆปีจะมีนางรำไม่ต่ำกว่า 100 ชีวิต ร่วมร่ายรำบวงสรวง แต่ปีนี้มีนางรำเพียง 5 คน เพื่อกระชับเวลา พิธีบวงสนรวงในปีนี้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงก็แล้วเสร็จ โดยผู้ร่วมงานทั้งหมดได้เดินทางออกจากตัวปราสาท ตาเมือนธม ในเวลา 08.30 น.
นอกจากนี้ ช่วงเทศกาลงสงกรานต์ ปีนี้ ปราสาทตาควาย และเนิน 350 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ จะมีการเปิดให้ประชาชนเข้าชม เป็นวันแรก ในวันพรุ่งนี้ (13 เม.ย.69) หลังจากปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพื้นที่ จากสถานการณ์การสู้รบ 2 ครั้งที่ผ่านมา โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมระหว่างวันที่ 13-16 เม.ย.69 เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 15.00 น.เพื่อร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคล และเปิดโอกาสให้ประชาชนเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ชายแดน ด้วยการกราบนมัสการสมเด็จองค์ปฐม ขนาด 5 ศอก และ ชมอนุสาวรีย์นักรบกล้าเนิน 350 ด้วยการแต่งกายสุภาพและให้ปฏิบัติตามระเบียบของพื้นที่อย่างเคร่งครัด อีกด้วย