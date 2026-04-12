เริ่มแล้ว!! เทศกาลทุเรียนริมเล& หมอนทองเขาบรรทัด ชวนชิมทุเรียน GIตราด

ตราด- เริ่มแล้ว เทศกาลทุเรียนริมเล& หมอนทองเขาบรรทัด ทุเรียน GIตราด ณ สวนทุเรียนลุงอิ๊ดริมเล อ ไฮไลท์วันเปิดนำทุเรียนกว่า 15 สายพัน รวม1ตันแจกให้ชิมฟรี หวังประชาสัมพันธ์ของดีในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้าง ต่างชาติชิมครั้งแรกบอกอร่อยมาก
เมื่อเวลา 17.00 น.วันนี้ ( 12 เม.ย.) นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลทุเรียนริมเล & หมอนทองเขาบรรทัด” ณ สวนทุเรียนลุงอิ๊ดริมเล ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนเขาบรรทัด ซึ่งเป็นสินค้า GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) ของ จ.ตราด ที่มีรสชาติที่อร่อย หวานมัน เนื้อเนียนละเอียด ไม่มีเส้นใยหยาบ เมล็ดเล็กและสุกกำลังพอดี ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
หลังพิธีเปิดผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ยังได้นำผู้ร่วมงานชิมทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัด(GI) และนำแจกให้กับนักท่องเที่ยวให้ชิมฟรี และยังมีทุเรียนอีกกว่า 1 ตันจาก 15 สายพันธุ์ อาทิ เช่น หมอนทอง ชะนี พวงมณี มูซังคิง กระดุม กบ ก้านยาว หลงลับแล นวลทองจันท์ นกหยิบ แจกให้ได้ชิมอีกด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้ถือความร่วมมือของเกษตรกรใน ต.อ่าวใหญ่, ต.ห้วงน้ำขาว และเกษตรกรชาวสวนทุเรียนของ จ.ตราด เพื่อสร้างชื่อเสียงและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็ง พร้อมการันตีคุณภาพทุเรียนเขาบรรทัด ซึ่งเป็นสินค้า GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) ของจังหวัดว่ามีรสชาติที่อร่อย
พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือน จ.ตราด ให้แวะชิมทุเรียนตามเส้นทาง ต.อ่าวใหญ่และ ต.ห้วงน้ำขาว ซึ่งมีสวนทุเรียนอยู่ริมทางเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นถนนสายทุเรียน เพื่อจะได้ชิมผลไม้สดๆ จากสวนตาม ช่วงฤดูผลไม้ของจังหวัดตราดที่มีทั้งทุเรียนและมังคุด คู่กับการเที่ยวชมทัศนียภาพที่สวยงามของจังหวัดอีกด้วย
ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ได้ชิมทุเรียนเป็นครั้งแรกถึงกับกล่าวว่า อร่อยมาก
เช่นเดียวกับ นายธาฤทธิ์ พาพงษ์ นักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร ที่เดินทางมาเที่ยวงานดังกล่าวตามคำแนะนำของญาติ อีกทั้งยังเป็นคนที่ชอบทานทุเรียนอยู่แล้วและไม่เคยเจอกิจกรรมที่นำทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์มาให้ชิมฟรีเช่นนี้มาก่อน โดยยอมรับว่ารสชาติอร่อยทุกสายพันธุ์ และตั้งใจว่าในปีหน้าจะกลับมาเที่ยวอีกครั้งอย่างแน่นอน