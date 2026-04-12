รวบลุงวัย 56 ซุกน้ำมัน 400 ลิตรใต้กองแตงโม ลอบขนขายเมียนมา ฟันกำไรลิตรละเกือบ 20 บาท

กาญจนบุรี - ทหาร ฉก.ลาดหญ้า ผนึกกำลังตำรวจ-ฝ่ายปกครอง จับกุมหนุ่มใหญ่ ลักลอบขนน้ำมันเชื้อเพลิงกว่า 400 ลิตร ซุกใต้กองแตงโมในรถกระบะ เตรียมส่งขายข้ามแดน อ้างรับจ้างซื้อน้ำมันจากทองผาภูมิไปขายฝั่งเมียนมา ฟันกำไรส่วนต่างลิตรละกว่า 10 บาท สุดท้ายไม่รอดถูกสกัดจับได้ที่ด่านตรวจสังขละบุรี

หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ร้อย ตชด.134 ฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบุรี และ พ.ต.อ.สันติ พิทักษ์สกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสังขละบุรี สนธิกำลังร่วมกันจับกุมชายไทย อายุ 56 ปี (ขอสงวนชื่อ-นามสกุล) บริเวณจุดตรวจร่วมน้ำเกริ๊ก หมู่ 8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน (แก๊สโซฮอล์ 95) จำนวน 14 แกลลอน รวมปริมาณประมาณ 395 ลิตร และรถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสัน สีแดง 1 คัน

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจบริเวณดังกล่าว พบรถกระบะต้องสงสัยขับมาจากพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ มุ่งหน้าไปยังบ้านพระเจดีย์สามองค์ จึงเรียกตรวจสอบ โดยพบว่าบรรทุกแตงโมมาเต็มคันรถ อ้างว่าจะนำไปจำหน่ายในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี

แต่เจ้าหน้าที่สังเกตมีกลิ่นน้ำมันผิดปกติ จึงเข้าตรวจค้นอย่างละเอียด ก่อนพบแกลลอนบรรจุน้ำมันจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ใต้กองแตงโมบริเวณท้ายกระบะ จึงยึดไว้เป็นของกลาง

จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจากบุคคลชาวเมียนมา ให้ไปซื้อน้ำมันจากอำเภอทองผาภูมิ ในราคาลิตรละ 54 บาท เพื่อนำไปลักลอบจำหน่ายยังฝั่งประเทศเมียนมา ในราคาประมาณลิตรละ 70 บาท โดยใช้เส้นทางเลี่ยงผ่านบริเวณบ่อขยะเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา “ส่งออกสินค้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร” ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลติดตามเครือข่ายผู้ว่าจ้างและเส้นทางลักลอบขนส่งต่อไป






รวบลุงวัย 56 ซุกน้ำมัน 400 ลิตรใต้กองแตงโม ลอบขนขายเมียนมา ฟันกำไรลิตรละเกือบ 20 บาท
รวบลุงวัย 56 ซุกน้ำมัน 400 ลิตรใต้กองแตงโม ลอบขนขายเมียนมา ฟันกำไรลิตรละเกือบ 20 บาท
รวบลุงวัย 56 ซุกน้ำมัน 400 ลิตรใต้กองแตงโม ลอบขนขายเมียนมา ฟันกำไรลิตรละเกือบ 20 บาท
รวบลุงวัย 56 ซุกน้ำมัน 400 ลิตรใต้กองแตงโม ลอบขนขายเมียนมา ฟันกำไรลิตรละเกือบ 20 บาท